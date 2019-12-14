2019-12-14T10:10:35+03:00
Общество

Парк «Лебединый рай» открылся в Выксе после благоустройства

Преображение было выполнено на грант за победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения» [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Благоустроенный парк «Лебединый рай» открылся в ВыксеБлагоустроенный парк «Лебединый рай» открылся в ВыксеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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В Выксе состоялось торжественное открытие парка «Лебединый рай», который был благоустроен благодаря победе города во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения-2018» и программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Теперь на входе с парк есть туристско-информационный центр, который будет работать в круглогодичном режиме. Посетители смогут воспользоваться светодиодной панелью с картой города или посмотреть видеоролики о Выксе и афишу мероприятий. Кроме того, в этом центре можно заказать экскурсии, купить книги или сувениры, а также продукцию местных ремесленников и мастеров, писателей и поэтов, художников и фотографов.

Теперь на входе с парк есть туристско-информационный центр Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Теперь на входе с парк есть туристско-информационный центрФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На месте старой танцплощадки в парке построили амфитеатр, а от него проложили километровую вело-роллерную дорожку к набережной Верхнего пруда, которую тоже обновили в рамках благоустройства – водоем почистили, а в скором времени там еще появится беседка для церемонии бракосочетаний. Рабочие установили освещение, выложили тротуар и сделали несколько смотровых площадок.

Здание водной станции восстановлено. Летом здесь будет возобновлен прокат лодок и катамаранов. В планах – проведение соревнований по плаванию, сдача нормативов ГТО и других спортивных мероприятий.

На месте старой танцплощадки в парке построили амфитеатр Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На месте старой танцплощадки в парке построили амфитеатрФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На торжественном открытии парка присутствовали министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства. Они оценили выполненные работы и посетили набережную Верхнего пруда каскада «Баташевских прудов».

Якушев отметил, что в России сейчас благоустраивается малое количество парков с площадью больше 20 гектаров.

- Здесь мы видим и синергию финансовых ресурсов: участвует федеральный бюджет, бюджет региона и муниципалитета, а также подключаются внебюджетные источники. И главное, что при создании проектов в Выксе и Арзамасе учитывалось мнение граждан, - подчеркнул министр.

На торжественном открытии парка Владимир Якушев и Глеб Никитин Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На торжественном открытии парка Владимир Якушев и Глеб НикитинФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

А Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что при реализации проектов были приняты во внимание все пожелания местных жителей.

- Мы со стороны региона выделили дополнительное финансирование к тем средствам, которые были получены на конкурсе в виде грантов. Это знаковые проекты для Выксы и Арзамаса, позволившие изменить жизнь городов в целом. Мы приняли самое активное участие в двух конкурсах, которые были проведены Минстроем России. 8 проектов стали победителями – это один из лучших результатов по стране. Обязательно будем продолжать участвовать, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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