2019-12-07T17:39:18+03:00
Происшествия

Человек погиб на пожаре в Автозаводском районе

Трагедия произошла на улице Челюскинцев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Человек погиб на пожаре в Автозаводском районеЧеловек погиб на пожаре в Автозаводском районеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Страшный пожар унес жизнь человека днем в субботу, 7 декабря 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Сигнал о пожаре в доме №23 по улице Челюскинцев поступил на пульт диспетчера пожарной охраны в 12:53. На место сразу же выехали пожарные, которые, потушив возгорание, обнаружили тело погибшего человека. Его личность в настоящее время устанавливается.

- В результате пожара обгорела внутренняя отделка квартиры на площади четыре квадратных метра. Причина пожара выясняется, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области 39-летний рецидивист напал на 88-летнюю пенсионерку и пытался убить ее ради бутылки водки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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