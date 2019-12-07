Нижегородец напал на 88-летнюю пенсионерку ради бутылки водки

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-07T11:39:00+03:00

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39-летний рецидивист напал на 88-летнюю пенсионерку и пытался убить ее в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В дежурную часть отдела полиции по Шатковскому району обратился житель города Дзержинска, который рассказал, что 4 декабря в дом его пожилой родственницы, проживающей в деревне Силинский Майдан, ворвался мужчина и попытался ее задушить. Как выяснилось, незваный гость постучался в дом пенсионерки вечером. Женщина открыла дверь и узнала местного жителя, злоупотребляющего алкоголем. Она попыталась закрыть дверь, но мужчина оттолкнул ее, зашел в дом и стал требовать спиртное.

Услышав отказ хозяйки, мужчина разозлился и стал угрожать пенсионерке предметом, похожим на пистолет. Та испугалась и отдала злоумышленнику единственную бутылку водки, которая хранилась у нее дома. Но мужчина не успокоился и начал душить пожилую женщину. Ее спас внезапно вошедший домой внук. Нападавший же успел скрыться, однако в тот же день был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Кстати, ранее мужчина уже был неоднократно судим. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в феврале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU