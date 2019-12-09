Горка, волшебный лес и каток, который не растает: Что ждет нижегородцев на «Горьковской елке - 2020»

Дефиле в карнавальных костюмах

Новогодний фестиваль «Горьковская елка - 2020» (0+) вновь пройдет на центральной площади Нижнего Новгорода. Однако в этот раз он развернется Чкаловской лестницы до Дмитровской башни кремля, то «вырастет» в два раза! Организаторы признались, что надеются на 300 тысяч посещений за все время проведения фестиваля.

- Мы подготовили много сюрпризов и творческих ходов, чтобы удивить не только жителей приволжской столицы, но и гостей, которые приедут к нам на новогодние праздники, - отметил директор департамента культа Роман Беагон на брифинге 8 декабря.

Сначала на площади Минина и Пожарского откроется рождественская ярмарка. Сувениры можно будет купить уже 14 декабря. А масштабные новогодние гуляния начнутся с 28 декабря и продлятся до 8 января. Открытие «Горьковской елки - 2020», по словам организаторов, будет красочным. Ведь в этот день на центральной площади соберутся сотни участников конкурса на лучший карнавальный костюм.

- Поскольку тематика этого года - новогодний маскарад, мы запускаем конкурс карнавальных костюмов. Главным призом станет поездка в Венецию для всей семьи, - рассказал глава депкульта.

«Комсомольская правда» писала, что номинаций будет несколько. А главное требование лишь одно: карнавальный костюм должен быть связан с Нижним Новгородом и Новым годом. Все остальное - полет фантазии и умение шить.

- Конечно, проще всего купить наряд в интернете, но нам хочется оригинальности и творчества, - добавил Роман Беагон.

Яства к новогоднему столу

Несмотря на то, что сувениры с новогодней тематикой жители и гости города смогут приобрести на площади Минина уже в конце этой недели, в полную силу рождественская ярмарка заработает 28 декабря. По словам и. о. главы департамента предпринимательства и туризма Елены Прометовой, с момента открытия фестиваля ярмарка будет работать ежедневно.

- Всего будет двадцать красивых киосков, в которых можно купить изделия народных художественных промыслов и ремесленников, сувениры ручной работы, а также продукцию фермерских хозяйств - мясо, рыбу, соленья, кондитерские изделия, сыры и полуфабрикаты. Более того, на прилавках вы найдете горячие блюда, закуски и салаты, в том числе традиционные новогодние - оливье и селедку под шубой, - поделилась Елена Прометова.

Чиновница заверила, что вся продукция контролируется выездной лабораторией государственной санитарной экспертизы.

Неподалеку от фудкорта и ярмарки «вырастет» волшебный лес, в котором рядом с двенадцатью нарядными елями остановятся Деды Морозы со Снегурочками. Встретиться со сказочными персонажами гости фестиваля смогут с 1 по 8 января с 12.00 до 15.00. Тогда как рождественская ярмарка будет работать по своему графику: с 10.00 до 19.00 28-30 декабря, с 10.00 до 16.00 31 декабря, с 12.00 до 19.00 1 января и с 10.00 до 19.00 2-8 января.

Детское шоу и резиденция Деда Мороза

Фишкой «Горьковской елки» 2020 года станет огромная горка высотой шесть метров и длиной 50 метров. На такой грех не прокатиться на тюбинге или ледянке.

- В Нижнем Новгороде давно такого не было! Чтобы взять и покататься на горке на площади Минина. Можно сказать, традиция возрождается, - отметил руководитель проекта «Горьковская елка» Александр Анисимов.

Также организаторы подумали о любителях катания на коньках. На радость нижегородцам в этот раз каток буде с искусственным льдом, поэтому кататься на нем можно будет даже в плюсовую температуру.

- Мы сделаем так, чтобы лед был идеально ровным. И, кстати, покататься на коньках смогут даже самые маленькие гости фестиваля, - уточнил Александр Анисимов.

Вдобавок ко всему на центральной площади Нижнего Новгорода будет идти мультимедийная елка - шоу для самых маленьких. Ежедневно в шатре вместимостью 200 человек будет проходить по пять выступлений приезжих артистов. Обещают, что цены на билеты кусаться не будут. Не менее интересной локацией фестиваля станет резиденция Деда Мороза.

- Мы учли нюансы прошлого года и доработали формат резиденции. Сделаем ее более комфортной. Более того, попасть туда смогут также юные гости как на детских, так и на инвалидных колясках, - добавил руководитель проекта.

Немало сюрпризов организаторы подготовили в новогоднюю ночь. Гуляния 31 декабря стартуют в 22.00. Сначала гости «Горьковской елки» проводят старый год, ну а после встретят новый! Развлекать жителей и гостей города будут выступать диджеи и артисты. Салют прогремит в 00.50. А закончится вечеринка в 4 утра 1 января 2020 года.