Конкурс на лучший карнавальный костюм пройдет в Нижнем Новгороде

«Горьковская елка - 2020» (0+) стартует с новогоднего карнавала 28 декабря. Сотни наряженных нижегородцев соберутся на площади Минина, чтобы продемонстрировать костюмы, сделанные своими руками, и побороться за главный приз - поездку в Венецию.

- Поскольку в этом году тема «Горьковской елки» - новогодний маскарад, то и открытие хотим сделать ярким, красочным, карнавальным! - заявил глава ниежгородского депкульта Роман Беагон на брифинге 9 декабря. - Официально с сегодняшнего дня мы запускаем конкурс карнавальных костюмов. У нас подготовлены призы, за которые действительно стоит побороться.

По словам чиновника, номинаций будет несколько («Мал, да удал», «Школьные истории», «Молодежный прорыв», «Семья на первом месте», «Сохраняя традиции»). Но главное требование лишь одно: карнавальный костюм должен быть связан с Нижним Новгородом и Новым годом. Все остальное - полет фантазии и умение шить.

- Конечно, проще всего купить наряд в интернете, но нам хочется оригинальности и творчества, - добавил Роман Беагон.

Чтобы стать участником маскарада, нужно придумать костюм в правильной стилистике, заполнить электронную заявку на официальном сайте «Горьковской елки», прикрепить фото и видео костюма, а также креативное описание наряда. Заявки принимаются до 20 декабря. Ну а после необходимо дождаться приглашения на финал - общегородской дефиле-маскарад, где участники покажут свои костюмы и узнают имя победителя.

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