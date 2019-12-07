Центр Нижнего Новгорода перекроют до 13 января

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-07T10:04:17+03:00

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Нижегородцев ожидают традиционные новогодние ограничения движения транспорта – на этот раз центр города будет перекрыт с 8:00 7 декабря 2019 года до 23:59 12 января 2020 года. Ограничения вводятся из-за проведения фестиваля «Горьковская елка – 2020», сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, троллейбусы №№ 13, 17, 31 будут в это время ходить только до площади Свободы, трамвай №5 – от Мызы до Черного пруда. Маршрутки Т-31, Т-45, Т-24, Т-40 и автобусы А-19, А-90, А-45 и А-52 будут двигаться по улицам Пискунова и Варварской в обоих направлениях. Для автобусов А-40, А-60Э, А-64 и маршруток Т-74, Т-97, Т-98 путь следования будет организован по улицам Варварской и Пискунова при движении в направлении площади Сенной.

Напомним, фестиваль «Горьковская елка – 2020» будет проходить в Нижнем Новгороде с 14 декабря по 8 января. Его площадками станут площадь Минина и Пожарского, площадь Горького и площадь Маркина.

ИСТОЧНИК KP.RU