Нижегородцы жалуются на небывалый рост цен за обслуживание газового оборудования. В редакцию «Комсомолки» обратился житель Нижегородской области Юрий Поляков. Он получил квитанции, из которых следует, что теперь ему придется заплатить за проверку газового оборудования в двух своих домах намного больше, чем предполагалось.

Так, в этом году за дом в Перевозе он заплатит 1858 рублей вместо прошлогодних 1440 рублей, а за дачу на реке Пьяна – 720 вместо 428 рублей.

- Договор заключается на три года, но цена выросла в два раза! Это берут за обслуживание оборудования. Они приходят раз в год, я плачу, у меня нет долгов. Что же это делается? Это виноваты не слесари, я это хорошо понимаю. Решение принято в Москве, - предположил Юрий Поляков и не ошибся.

Причиной многократного роста цен оказались изменения, внесенные в Правила пользования газом (утверждены постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года). Поправки к ним вступили в силу с 20 сентября 2017 года.

Как разъяснили в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», теперь газовщики обязаны проводить техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не реже одного раза в год. Перечень работ увеличился, что привело к росту цен на услуги по техобслуживанию.

Сейчас квитанции получили домовладельцы, заключившие договоры до 2017 года включительно.

Напомним, утечка газа привела к отравлению и госпитализации семьи с маленьким ребенком. Случай произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Новой, 1 в Нижнем Новгороде.