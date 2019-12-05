2019-12-05T12:46:21+03:00
Происшествия

Семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в Нижнем Новгороде, - соцсети

Двое пострадавших госпитализированы [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/ekipazh52Фото: https://vk.com/ekipazh52
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Утечка угарного газа произошла в одной из квартир жилого дома № 1 по улице Новой в Нижегородском районе областного центра. Информация об этом появилась в группе «Экипаж. Хроника происшествий» «Вконтакте».

Фото: https://vk.com/ekipazh52

Фото: https://vk.com/ekipazh52

Отмечается, что отравление получили полуторамесячный ребенок, его родители и бабушка. На место вызвали спасателей. На месте работают специалисты газовой службы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области подтвердили, что на место происшествия действительно выезжали спасатели МЧС. Они собирали информацию о случившемся. Но никакие спасательные работы ими не проводились.

Фото: https://vk.com/ekipazh52

Фото: https://vk.com/ekipazh52

- Изначально была информация об отравлении семьи угарным газом. Однако в настоящий момент прорабатывается иная версия. Известно также, что госпитализация понадобилась двум пострадавшим, - сообщил собеседник «Комсомолки».

«Комсомольская правда» направила официальные запросы в Управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду и региональное министерство здравоохранения. Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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