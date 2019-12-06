Шесть станций метро и три моста: как может измениться транспортная инфраструктура Нижнего Новгорода

На шесть новых станций в разных направлениях планируется продлить нижегородское метро. Соответствующий проект предусмотрен программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года (ПКРТИ).

Согласно документу, в период с 2023 по 2030 годы может быть продлена Автозаводская линия от станции «Парк Культуры» до «Мончегорской» и «Юго-Западной». Две новые остановки могут также потроить от станции «Буревестник» до станций «Варя» и «Сормовская».

Развивать метрополитен планируется и в нагорной части. Метро там предложено продлить на две станции – «Оперный театр» и «Сенная».

По мнению председателя комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту Станислава Прокоповича, самая сложная задача – определить, какое из направлений станет приоритетным.

- Есть Автозаводская и Сормовская линии, есть станция Горьковская. Какую линию развивать важнее? Один скажет, что Сормовскую, другой назовет Автозаводскую. Понятно, что в Сормово очень тяжело, но туда сейчас электрички ведет РЖД, будет реализована развязка на Федосеенко к 2021 году. Автозаводская линия у нас не до конца загружена, так как строилась она под Горьковский автозавод, а сейчас там 120 тысяч человек не работает. Поэтому я за то, чтобы метро развивалось равномерно. Я лично считаю, что нагорная часть Нижнего – не меньший приоритет, чем Сормово, - сказал глава транспортной комиссии.

При этом Станислав Прокопович отметил, что во всем мире метро строится за счет государственных бюджетов и нижегородское – не исключение. Его развитие невозможно без федеральных денег.

Будет ли меняться ПКРТИ?

Руководитель комиссии также отметил, что принятую ПКРТИ ожидает еще немало изменений. Однако принять ее было необходимо - от этого зависит, получит ли город финансирование.

- В целом каркас этой программы мы должны были принять, так как с ним мы ходим по кабинетам вышестоящих органов и добиваемся выделения средств. В частности, нас могут спросить, предусмотрено ли у нас развитие автобусного сообщения между верхней и нижней частью города. А могут спросить, есть ли у нас такие фантастические вещи, как прокладка рельсов по Канавинскому мосту, и сколько это стоит. Допустим, если нам требуется на какой-то проект 450 миллионов, то нам могут выделить на него какую-то часть средств. Словом, есть документ – есть разговор, и наоборот, - пояснил Станислав Прокопович.

К другим проектам

Помимо метро, разработчики программы предложили построить в Нижнем Новгороде дублеры проспектов Ленина и Гагарина, а также Сормовского шоссе.

Кроме того, берега Оки предлагается соединить тремя переправами, а улицу Родионова с Молитовским мостом – тоннелем.

Предусматривает программа строительство транспортных развязок, перехватывающих, многоуровневых парковок и других объектов.

Еще один проект предполагает создание линий скоростного трамвая. Благодаря им от деревни Ольгино можно будет добраться до площади Горького, а от улицы Ванеева и Ошарской до Октябрьской. В микрорайон «Верхние Печеры» электротранспорт будет следовать до трамвайного депо №1. В числе прочего, трамвайные линии предлагается вернуть и на Канавинский мост.

Напомним, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года депутаты приняли на сессии 27 ноября.