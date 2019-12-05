Открытый вопрос: возродится ли движение трамвая на Канавинском мосту?

Трамваи могут вернуться на Канавинский мост в Нижнем Новгороде в период с 2023 по 2030 годы. Однако, несмотря на включение строительства объекта в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года, далеко не факт, что проект реализуют.

Движение планируется организовать от Гордеевской улицы до Октябрьской. Предполагается, что трамвай будет следовать через Московское шоссе, улицу Ивана Романова, Советскую, Канавинский мост, Рождественскую улицу и Зеленский съезд. Если планам суждено сбыться, то реконструкция и строительство охватят участок длиной 3,8 километра.

Кто предложил вернуть трамваи на Канавинский мост?

Как рассказал «Комсомолке» глава комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту Станислав Прокопович, вопрос возврата трамвайных путей на Канавинский мост остается открытым. По его словам, исследование работы нижегородского транспорта и разработка программы его комплексного развития (ПКРТИ) завершились в 2017 году. Этим занимался научно-исследовательский институт автомобильного транспорта - ОАО «НИИАТ» (Москва).

- Предыдущей администрацией Нижнего Новгорода была оплачена программа, отразившая основные направления развития города на перспективу транспортной инфраструктуры. Делал ее (вопреки замечаниям депутатов) человек, который работает в НИИАТ. В программе предусмотрено создание выделенной полосы, развитие метро - множество различных направлений, но только средствами ни муниципального, ни регионального бюджета это не реализовать. Если будут вливания из федерального бюджета, сделаем все как запланировано, - пояснил Станислав Прокопович.

Планы согласуют с ВЭБ.РФ

Глава комиссии также не исключил, что программу предстоит соотнести с концепцией развития наземного общественного транспорта, которую готовит для Нижнего Новгорода ВЭБ.РФ. Как это повлияет на принятую ПКРТИ, пока неизвестно.

- Наши коллеги обсуждали это на заседании рабочей группы, в которую входят представители строительного университета и профильной кафедры в политехе. По их мнению, концепция имеет право на жизнь. Когда речь зайдет о получении федерального финансирования или тот же ВЭБ.РФ поддержит проект и захочет сделать нас лучшим городом в стране по электротранспорту, то у нас на этот случай уже заложены варианты развития. Если маятник качнется в сторону электротранспорта, то это может быть, а если нет, то, может, и не будет реализовано никогда, - пояснил глава транспортной комиссии.

По мнению Станислава Прокоповича, укладке рельсов должно предшествовать решение целого комплекса проблем, в том числе пробок, возникающих на переправе из-за ежедневного потока людей, направляющихся в нагорную часть на работу. Предстоит продумать и то, как «донасытить» пассажиропоток метро, следующего через метромост, создать перехватывающие парковки, и многое другое. Словом, о локальном решении проблемы на отрезке Канавинского моста речи не идет.

Почему трамвай ликвидировали?

Идею возвращения трамвая на Канавинский мост поддержал создатель группы ВКонтакте «За развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде» Сергей Кетков. Он утверждает, что в 2009 году трамвайные линии на переправе были ликвидированы администрацией города и ГИБДД без необходимых экспертных заключений.

- В частности, если укладка рельсового полотна выполнена качественно, то трамвай не причиняет ущерба мосту и не может привести к его разрушению. Он был очень популярен у нижегородцев. После того, как на улице Рождественской было введено одностороннее движение, трамвай превратился в экскурсионный транспорт, утратив функцию транспортировки большого количества людей по магистральным маршрутам. Восстанавливать его движение нужно при обособлении путей от проезжей части на протяжении всего маршрута - так существенно снизится нагрузка и на переправу, и на Нижневолжскую набережную, - прокомментировал Сергей Кетков.

Мнение эксперта

Своим мнением также поделился инженер, экс-сотрудник МП «Нижегородэлектротранс», специалист с более чем 30-летним стажем работы Михаил Масальский. Он считает, что возвращение трамвая на Канавинский мост необходимо, но лишь после принятия комплексной программы модернизации городского электротранспорта.

- К большому сожалению, ухудшение работы городского электротранспорта продолжает углубляться по всем направлениям, и такие же тенденции - в большинстве городов страны. Для нормальной работы ГЭТ необходимо нормированное договорное стабильное дотирование, а также модернизация всей системы, ведь в основном оборудование и подвижной состав работают еще с советских времен. При продолжении работы ГЭТ в сегодняшнем режиме вопрос с Канавинским мостом сильно смахивает на популизм. Первым пунктом должна все-таки быть комплексная модернизация ГЭТ, и вторым пунктом обязательно должен стать трамвай на Канавинском мосту, - считает Михаил Масальский.

Инженер разработал ряд предложений по комплексной модернизации электротранспорта и регулярно рассылает их во всевозможные профильные ведомства, но пока его идеи не нашли поддержки.

Многое в вопросе возрождения трамвая упирается в финансирование, ведь, как отметил Станислав Прокопович, укладка рельсов и монтаж контактной сети - мероприятие крайне дорогостоящее. Он также заверил, что если дело дойдет до конкретных решений, то к обсуждению проекта привлекут как экспертов, так и жителей города, а сам процесс сделают максимально открытым.