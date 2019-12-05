Медики оценили состояние нижегородской семьи, отравившейся угарным газом

Нижегородская семья отравилась угарным газом в одной из квартир жилого дома № 1 по Новой улице 5 декабря. Сообщалось, что отравление получили грудной малыш, его родители и бабушка. На место незамедлительно выехали специалисты газовой службы.

Под вечер появились подробности произошедшего в центре приволжской столицы. Как «Комсомольской правде» рассказали в МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода».

- По каналу связи «112» поступило сообщение об отравлении угарным газом жителей. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Все госпитализированы. Также были обследованы соседние квартиры в подъезде. Других пострадавших нет, - заявили в Управлении.

Вместе с тем в региональном минздраве уточнили, что с подозрением на отравление продуктами горения в токсикологическое отделение больницы № 33 Нижнего Новгорода были доставлены 61-летняя женщина и 39-летний мужчина. Их состояние оценено как удовлетворительное, пациенты от госпитализации отказались. Им оказали амбулаторную помощь. А месячная девочка доставлена в детскую областную больницу вместе с 34-летней матерью. Родительница от госпитализации отказалась.

- Состояние девочки средней степени тяжести, проводится терапия в соответствии с возрастом и состоянием, - добавили в министерстве.

По информации нижегородского Управления ГО ЧС, инцидент произошел из-за неисправности автоматики газового котла в квартире. После произошедшего утром 5 декабря аварийная бригада ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» отключила газовый котел под заглушку.