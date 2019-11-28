Нижегородская деревня вошла в российский рейтинг самой дорогой аренды

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-28T15:23:12+03:00

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По информации специалистов, загородные дома в аренду на Новый год начинают сдавать в конце лета. К началу декабря наиболее привлекательные объекты, как правило, уже забронированы. Эксперты ЦИАН изучили рынок краткосрочной новогодней аренды и составили рейтинг регионов России по максимальному уровню праздничных ставок.

11 место в рейтинге заняла деревня Мыс, что под Бором. Здесь можно снять на праздник загородный дом площадью 500 квадратных метров «всего» за 150 тысяч рублей.

Наиболее дорогие загородные дома предлагаются в Московской и Ленинградской областях - 350 тысяч рублей. В подмосковной деревне за эту сумму можно снять дом площадью 200 квадратных метров, а по Санкт-Петербургом — роскошную резиденцию в 3000 «квадратов». В десятку вошли сочинская Красная Поляна (255 тысяч рублей), а также загородные дома в Калужской, Челябинской, Ярославской и Новгородской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU