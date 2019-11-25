2019-11-25T14:09:30+03:00
Общество

Бесплатные пересадки отменили шесть нижегородских маршруток

Перевозчик планировал отказаться от единого билета еще с 1 ноября
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Отсрочка оказалась недолгойОтсрочка оказалась недолгойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С сегодняшнего дня "Единый билет" на маршрутах нижегородского перевозчика "Лидер-Транс" все-таки отменен. Об этом сообщил руководитель ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов.

Это означает, что у пассажиров теперь нет возможности бесплатно пересесть по городским тарифам "Электронный кошелёк 60/90 минут" на маршрутах Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92.

Напомним, перевозчик планировал отменить бесплатные пересадки еще с 1 ноября из-за того, что "в текущей транспортной ситуации это экономически невыгодно". Однако департамент транспорта и руководство ООО «Лидер» смогли договориться об отсрочке. По формальному, впрочем, признаку - «Лидер-Транс» не уведомил мэрию об изменении тарифа за 30 календарных дней, как определено в договоре. А следовательно, не имеет права принимать решение об отмене единого билета.

Тогда же в департаменте подчеркнули, что ООО «Лидер-Транс» - один из первых частных перевозчиков, с которым была достигнута договоренность о введении «единого билета» с неограниченными пересадками на 60 и 90 минут при оплате транспортной картой, и единственный, кто синхронизировал расписание автобусов с муниципальным транспортом. Планировалось вести переговоры с руководством предприятия, чтобы «найти компромисс и продлить сотрудничество».

По всей вероятности, стороны компромисса не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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