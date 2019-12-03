Жители Перевоза нашли в сугробе тело 10-летнего мальчика

Невинная зимняя забава закончилась для десятилетнего жителя Перевоза трагедией. Его тело было обнаружено в сугробе вечером 2 декабря, однако от чего именно скончался ребенок, следователям только предстоит выяснить.

По информации СУ СКР по Нижегородской области, днем 2 декабря на улице Чкалова возле своих домов гуляли два соседских мальчика. Они сгребали снег лопатами, строили горку, а после делали в ней проходы. Одного из детей увезли родители, второй остался играть. Вернувшись, семья увидела соседского мальчишку, лежащего в том самом сугробе. Взрослые достали ребенка и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно. Он скончался.

Причину гибели 10-летнего ребенка удастся установить по результатам судебно-медицинской экспертизы. Не исключено, что ребенок во время игры провалился в сооруженный в сугробе проход, а выбраться уже не смог.

- Семья, в которой воспитывался погибший мальчик, полная, благополучная, на учетах не состоит, - подчеркнули следователи.

Похожий случай произошел в селе Теплово Кулебакского района осенью 2018 года. Правда, тогда вместо снега был песок, да и подростков все же удалось спасти. По счастливой случайности в момент обрушения песчаной горки рядом оказалась 7-летняя сестра одного из пострадавших. Девочка не растерялась и позвала на помощь взрослых.

- Дочка рассказывала, что мальчики кричали под грудой песка. Но когда я прибежала, криков слышно не было, - рассказала «Комсомолке» Анна Романова.