2018-11-09T12:32:15+03:00
Общество

«Они кричали под грудой песка»: в Кулебакском районе 7-летняя девочка спасла четверых детей

За свой смелый поступок Настя Романова получила специальную грамоту
Анастасия НАЗАРОВА
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Чествование Насти Романовой состоялось в местном Доме культуры 4 ноябряЧествование Насти Романовой состоялось в местном Доме культуры 4 ноябряФото: СОЦСЕТИ
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Невинная игра в селе Теплово Кулебакского района могла закончиться трагедией, если бы 7-летняя не Настя Романова, которая не растерялась и позвала на помощь взрослых.

Несчастный случай произошел в сентябре. Дети (четверо мальчиков и одна девочка) отправились во двор покорять песчаную гору. В ней они сделали два углубления, но ребятам показалось, что тоннель вышел неполноценным, и проделали еще одну дырку. В итоге стена из песка рухнула, накрыв детей с головой.

Настя со своим братом, которого она также спасла из-под завала Фото: СОЦСЕТИ

Настя со своим братом, которого она также спасла из-под завалаФото: СОЦСЕТИ

Выбраться смогла лишь 7-летняя Настя, а вот ее 10-летнему брату и его товарищам это не удалось. Пыталась ли девочка помочь друзьям и откопать их самостоятельно, неизвестно (по крайней мере родителям она такого не рассказывала). В любом случае Настя вовремя позвала на помощь взрослых и спасла мальчикам жизнь.

- Настя прибежала ко мне и сказала, что детей завалило песком. Я бегом туда. Попробовала вытащить ребят, но не вышло. Тогда позвала соседей. Вместе и выкопали их, - рассказала «Комсомольской правде» Анна Романова.

Семья Романовых гордится смелой дочкой Фото: СОЦСЕТИ

Семья Романовых гордится смелой дочкойФото: СОЦСЕТИ

Один мальчишка отделался испугом, а вот остальных (в том числе брата Насти) на скорой увезли в больницу.

- Дочка рассказывала, что мальчики кричали под грудой песка. Но когда я прибежала, криков слышно не было, - отметила мама спасительницы. - Хорошо, что в итоге все живы.

Награда нашла своего героя в День народного единства. В торжественной обстановке девочке, спасшей четырех друзей, вручили грамоту «За отвагу, смелость, решительность и присутствие духа в чрезвычайной ситуации».

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