Бывший гендиректор ГУММиД Юрий Гаранин объявлен в розыск

Бывший генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Юрий Гаранин объявлен в розыск. Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

По информации на сайте СУ СКР по Нижегородской области, Гаранин сделал так, чтобы в конкурсе на выполнение берегоукрепления в районе Мещерского озера в 2012 году выиграла конкретная фирма. В итоге цена за услуги фирмы-победителя в муниципальном контракте была указана одна, а по факту подрядчик уложился в сумму на 33 миллиона рублей меньше.

Следователи пояснили, что подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, потому пришлось объявить его в розыск.

Тем временем наложен арест на 13 объектов недвижимого имущества, банковские счета и вклады в кредитных организациях Юрия Гаранина на общую сумму более 24 миллионов рублей. Это сделано для обеспечения исполнения приговора и имущественных взысканий.

Напомним, Юрий Гаранин был уволен с поста гендиректора ГУММиД в июне 2018 года. Причиной увольнения стала ротация кадров. Чиновник возглавлял управление с апреля 2010 года. Добавим, что при Гаранине управление курировало строительство ветки и станции метро «Стрелка» к чемпионату мира по футболу. После ухода пост гендиректора занял его зам Виктор Терещенко.

КСТАТИ

Накануне за превышение должностных полномочий и взятку в крупном размере поплатился другой нижегородский чиновник - Николай Ингликов. С октября 2017 года по март 2018 года директор МКУ «Управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» ежемесячно получал взятки от смотрителя Новосормовского кладбища за покровительство по службе.

Кроме того, с марта 2017 года по март 2018 года Ингликов, угрожая уволить двух работников еще одного нижегородского кладбища, заставил их ежемесячно передавать по 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище.

Теперь бывший начальник нижегородских кладбищ отправится в колонию строгого режима на восемь лет, а также выплатит немалый штраф.