«Попить подъехала»: Иномарка вмерзла в лед на Гребном канале

Весьма необычное ДТП произошло в Нижнем Новгороде – на Гребном канале обнаружили частично вмерзшую в лед белую иномарку. Фотографию машины выложили в сообщество «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

- Прямо под канатной дорогой вмерзла в лед легковая машина, на берегу, на пляже, - сообщил автор фото.

- Она попить подъехала просто, - начал упражняться в остроумии Руслан Щеряев.

- Совсем пьяные, видимо, ехали, - предположила Юлия Ракушина.

- В ГИБДД бы нашли владельца и сообщили – вот была бы забота о гражданах. Вдруг угнанная, - встревожился Алексей Боронин.

- Машина не в угоне, знакомого подрезали, и он улетел, - объяснил Серега Еремин. Впрочем, комментаторы ему не слишком поверили – в том месте буквально негде подрезать кого-либо. Куда больше похоже на то, что кто-то решил повторить «подвиг» дзержинского водителя, прокатившегося на автомобиле по льду озера.