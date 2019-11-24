"Ума нет, как зовут?": В Дзержинске экстремалы на внедорожниках опробовали лед

Несмотря на то, что морозы только-только пришли в Нижегородскую область, на водоемах уже появился тонкий слой льда. Этим и воспользовались любители экстремальных покатушек из Дзержинска – на внедорожниках они выехали прямо на лед.

- Дзержинские экстремалы уже испытали лед на прочность, - поделился шокирующим видео автор ролика Антон Воронец.

Этот ролик вызвал нешуточный резонанс в социальных сетях. Мнения нижегородцев по поводу этого поступка разделились: одни посчитали это безумием, другие – ничего странного в этом не увидели.

- Сегодня на Святом озере безбашеные люди на лёд на коньках вышли, притащив с собой малолетних детей, - поделился наблюдениями Павел Александрович. - Сам лично наблюдал, как лёд даёт трещины толщеной в три сантиметра, не берегут себя совсем.

- Потом таких экстремалов достают из ледяной воды. Если успевают, конечно, - возмутилась Юлиана Ефимова. - Когда Бог мозги раздавал, где были эти люди?

Нижегородцы обсуждают шокирующее видео в социальных сетях. ФОТО: Антон Воронец

- Ума нет, как зовут? - согласилась Елена Зуйкова.

- Лёд на стоячем водоёме 10-11 сантиметров уже. Безопасным считается 5-7, - возразил Сергей Кожевич. - Хорош панику наводить в комментариях.