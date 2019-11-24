2019-11-24T18:05:10+03:00
Общество

"Ума нет, как зовут?": В Дзержинске экстремалы на внедорожниках опробовали лед

Нижегородцы обсуждают шокирующее видео в социальных сетях [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Дзержинске экстремалы на внедорожниках опробовали лед. ФОТО: Антон Воронец.В Дзержинске экстремалы на внедорожниках опробовали лед. ФОТО: Антон Воронец.
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что морозы только-только пришли в Нижегородскую область, на водоемах уже появился тонкий слой льда. Этим и воспользовались любители экстремальных покатушек из Дзержинска – на внедорожниках они выехали прямо на лед.

- Дзержинские экстремалы уже испытали лед на прочность, - поделился шокирующим видео автор ролика Антон Воронец.

Этот ролик вызвал нешуточный резонанс в социальных сетях. Мнения нижегородцев по поводу этого поступка разделились: одни посчитали это безумием, другие – ничего странного в этом не увидели.

- Сегодня на Святом озере безбашеные люди на лёд на коньках вышли, притащив с собой малолетних детей, - поделился наблюдениями Павел Александрович. - Сам лично наблюдал, как лёд даёт трещины толщеной в три сантиметра, не берегут себя совсем.

- Потом таких экстремалов достают из ледяной воды. Если успевают, конечно, - возмутилась Юлиана Ефимова. - Когда Бог мозги раздавал, где были эти люди?

Нижегородцы обсуждают шокирующее видео в социальных сетях. ФОТО: Антон Воронец

Нижегородцы обсуждают шокирующее видео в социальных сетях. ФОТО: Антон Воронец

- Ума нет, как зовут? - согласилась Елена Зуйкова.

- Лёд на стоячем водоёме 10-11 сантиметров уже. Безопасным считается 5-7, - возразил Сергей Кожевич. - Хорош панику наводить в комментариях.

В Дзержинске экстремалы на внедорожниках опробовали лед.Видео: Антон Воронец

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
Товарооборот Нижегородской области с Польшей вырос на 20%
Встречи с нижегородскими знаменитостями выставят на продажу
В Дзержинске полностью восстановлено отопление
Роман Любарский покинет пост министра внутренней политики Нижегородской области
Саватеев: «Программа капремонта нижегородских дорог будет сформирована с учетом мнения грузоперевозчиков»
175 молодых специалистов АПК Нижегородской области получили господдержку в этом году
Морозные и солнечные выходные ожидают нижегородцев 23 и 24 ноября
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Сибирь» на выездном матче КХЛ
Капуста, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области
Пожар потушен: Хостел в Нижнем Новгороде выгорел на площади 400 квадратных метров
Сувениры из Нижегородской области разъезжаются в 44 страны мира
Нижегородские волонтеры прекратили поиски Алены Жуковой
Вознесенскую ЦРБ не закроют