«Наигрались»: Хозяева хотели усыпить здоровую собаку из-за нехватки денег на ее содержание

Вопиющий случай произошел в Нижегородской области. Горе-хозяева чуть было не усыпили здорового пса из-за того, что он им стал в тягость. Однако неравнодушные люди вовремя подсуетились и пристроили животное в добрые руки.

- Это Кристофер, чистокровный немецкий дог в расцвете лет. И через неделю он умрет. Так решили его бывшие хозяева, - говорится в паблике «Регион-52».

В итоге нижегородцам удалось спасти это создание от неминуемой гибели.Фото: СОЦСЕТИ

Кобель пробыл в семье без малого пять лет, однако ни привязанность, ни чувство ответственности не помешали владельцам принять чудовищное решение об усыплении животного. Там же, в социальных сетях, сообщается, что у семьи, в которой жил черный дог, трудное положение: родители умерли, а дети попали в неприятности.

- Люди остались без работы, за квартиру платить нечем, и на собаку просто не хватает денег. Ее даже кормить нечем! - уверяют активисты. - Мы не будем называть имен хозяев Криса. В жизни бывает всякое. И, как говорят хозяева, они просто оказались в безвыходной ситуации. Собаку не потянут.

Прежние владельцы объяснили, что не смогут прокормить животное.Фото: СОЦСЕТИ

При этом прежние хозяева расписали кобеля как следует: воспитанный, и дружелюбный, дома не гадит, ест, что дают, а главное - никакой агрессии!

- История банальная до умопомрачения. Наигрались, - заявила приютившая собаку Светлана Долбунова. - Причем не просто наигрались, а определен срок усыпления - через неделю. Вот так просто установлена дата убийства бывшего члена семьи. Очень надеюсь, что за это время прекрасная собака найдет новый дом.

Это объявление нижегородка разместила у себя на страничке в «Вконтакте» в полдень 1 декабря. А спустя несколько часов обрадовала подписчиков: «Собаке нашли дом. Спасибо!» «Комсомольская правда» захотела пообщаться с новыми хозяевами спасенного пса, однако Светлана попросила не беспокоить новоиспеченных владельцев.

- Никто не хочет светиться. Извините. Собака уже в новом доме. Давайте постараемся не спугнуть это обретенное счастье, - ответила активистка.

Напомним, в начале ноября «Комсомольская правда» рассказывала про другую чудовищную историю, приключившуюся с домашним питомцем в Нижнем Новгороде. Семилетнюю собаку Феню породы джек-рассел-терьер привязали к поручню в подземном переходе и бросили в надежде, что кто-то сжалится и заберет ее к себе. Неизвестно, сколько людей прошло мимо собачонки в тот день, но по-настоящему сердце екнуло лишь у одного человека - Елены Масловой. Она сначала приютила бедную Фенечку, а потом нашла ей новых заботливых хозяев.