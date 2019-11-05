«Устали с ней»: Хозяева привязали породистую собаку к поручню и бросили

«Собаку взяли для ребенка»

Чудовищная история приключилась с семилетней собакой Феней породы джек-рассел-терьер. Хозяева привязали беззащитное животное к поручню в подземном переходе и бросили в надежде, что кто-то сжалится и заберет его себе. На стене неподалеку владельцы заботливо оставили записку: «Возьмите меня в добрые руки! Порода джек-рассел. Кличка Феня, 4 года». Неизвестно, сколько людей прошло мимо собачонки в тот день, но по-настоящему сердце екнуло лишь у одного человека - Елены Масловой. Она на время приютила Фенечку и параллельно искала собаке новых хозяев.

Малышка стояла в пешеходном переходе на привязи.Фото: СОЦСЕТИ

Информация о породистой девочке, оставленной на привязи в пешеходном переходе, тут же разлетелась по социальным сетям. Неравнодушные люди начали свое расследование и менее чем за сутки нашли прежних владельцев Фени. По их словам, Феня жила у нижегородцев Ирины и Евгения С. Общественность принялась ругать горе-хозяев, не понимая мотивов такого бесчеловечного поступка. «Как можно выбросить на улицу члена семьи?», «Их бы привязать к дереву в лесу», «Не берите питомцев, люди, если не сможете с ними», - комментарий под постом про брошенную собаку стали стал появляться один за другим.

Экс-владельцы длинношерстного джек-рассела нарушили молчание лишь через пару дней. Объяснить свой поступок попытался отец семейства.

- Я бывший хозяин собаки. Собаку не оставлял, отъехал на три часа. Если бы ее не забрали - пристраивал бы по-другому как-то, - заявил Евгений. - В приюте для собак мне отказали. Я не собаковод. Собаку взяли для ребенка полгода назад. За это время она съела двух котят и черепаху. Устали с ней. Поступок неправильный, я согласен. Если бы знал, попробовал пристроить через интернет, но я в этом не особо разбираюсь. Поэтому прошу прощения, что так получилось. Дети и моя супруга здесь вообще не причем.

Владельцы заботливо оставили рядом с собакой такое объявление, зачем-то соврав про возраст животного.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» связалась с Еленой, чтобы узнать, как себя чувствует новый член семейства, но выяснилось, что девочка у нее уже не живет. Оказалось, что у малышки теперь новая заботливая семья.

- Приютила ее я. Но мне кажется, что шума было уже много. Особенно «досталось» бывшим хозяевам. Не стоит еще раз все перетрясать, - заявила сначала спасительница Фенечки.

А после все же рассказала, что семилетнюю (да, Фене не четыре года, а почти семь лет!) девочку удалось пристроить в хорошую нижегородскую семью.

Родители завели собаку для дочки.Фото: СОЦСЕТИ

«Никакой агрессии. Пусть не врет!»

- Себе я ее оставить не могла - у нас две кошки. Я общалась или по телефону, или сообщениями во «Вконтакте». Иван Морозов (имя и фамилия изменены по просьбе героя. - Прим. ред.) первый к кому мы поехали. Других претендентов я отговаривала брать Феню. Там и кошки были, и маленькие собаки. Был вариант с пожилой женщиной. Мы специально несколько дней не давали пост о пристрое, чтобы успеть присмотреться к собаке, - пояснила собеседница «Комсомолки». - Понимаете, Феня вряд ли уживется с кошками, собаками-девочками. К тому же она слишком энергичная, что будет в тягость пожилым людям.

Тем временем прежний хозяин попросил прощения у общественности за то, что оставил Феню на улице.Фото: СОЦСЕТИ

Идеальной кандидатурой Елена посчитала семью Морозовых, где есть дети и молодой мопс. По словам Фенечкиной спасительницы, Иван с первых минут произвел хорошее впечатление. Сомнений не было - такой хозяин и нужен брошенной малышке.

- Мне казалось, что если мы с мужем откажемся отдавать Феню, Иван просто-напросто отберет ее у нас. Так ему хотелось приютить крошку! - добавила нижегородка.

Сначала Феню приютила нижегородка Елена, которая затем нашла ей новых хозяев.Фото: СОЦСЕТИ

Сам Иван уверен: братья наши меньшие не достойны такой старости, на какую Феню обрели прежние владельцы.

- Не должны четвероногие быть привязанными в тоннелях! - возмутился новый хозяин Фени.

В беседе с «Комсомолкой» мужчина признался, что забрать немолодую собаку захотел именно он. Рассказал жене - та сразу согласилась. А как иначе? Не бросать же девочку в беде.

- Мне кажется, тут просто звезды сошлись. У нас уже есть мопс Веня, ему почти три года. А теперь Феня есть! Вот прежний хозяин говорит, что Феня кого-то там сожрала. Мы с ней уже несколько дней, и никакой агрессии от собаки не исходит. Так что пусть не врет! - заявил Иван.

Елена (на фото) нашла девочке джек-рассел-терьеру любящую семью.Фото: СОЦСЕТИ

В новой семье Фенечка обвыклась и уже облюбовала диван 15-летней дочки хозяев.

- Дочка рада появлению джек-рассела. Никаких неудобств она не приносит. Одно лишь счастье. Сейчас вот пойдем покупать ей новый ошейник. В общем, не переживайте, теперь у нее все будет хорошо, - заверил собеседник «Комсомолки».