«Позировать так, будто не сводит все части тела»: Нижегородка завоевала серебро чемпионата мира по бодибилдингу

Модель фитнес-бикини и по совместительству известный инстаграм-блогер Анастасия Золотая завоевала очередной престижный титул. В минувшие выходные 25-летняя нижегородка стала вице-чемпионкой мирового первенства по бодибилдингу, которое проходило в Братиславе.

sportnastya Анастасия Золотая стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу

- Не описать словами, каково это - стоять на мировой сцене и дрожать, чувствовать боль в пояснице, но понимать, какой путь проделал, чтобы встать на эту сцену. Буду готовиться дальше, - написала спортсменка в Инстаграме.

Однако через некоторое время слова у девушки нашлись. Своей победе и пути к успеху Анастасия посвятила целый пост! В нем она вспомнила, что когда только-только пришла в фитнес-бикини, не знала, как там все устроено.

sportnastya Ради мирового первенства нижегородка сушилась около пяти месяцев

- Я не понимала, куда ввязываюсь, - заявила вице-чемпионка. - Первыми стартами я достигла третьего места областного турнира. Радостная поехала на Москву и жестко обломалась, потому что местный уровень и уровень Москвы - это немного разное. Стала там девятой или одиннадцатой (уже не помню). Расстроилась, но не бросила и продолжила готовиться.

sportnastya В начале спортивной карьеры Анастасия не верила, что добьется таких результатов

Спустя череды неудач Анастасия Золотая все же вырвалась в лидеры. Сегодня нижегородка трехкратная чемпионка России, вице-чемпионка Arnold Classic USA, абсолютная чемпионка юга России, абсолютная чемпионка первого русско-китайского турнира, а теперь еще и вице-чемпионка одного из самых престижных турниров - чемпионата мира.

- Это необъяснимо. Стоять на сцене и улыбаться, позировать, будто у тебя не сводит все части тела, будто это так легко и непринужденно, - добавила Анастасия. - Ждать, когда позовут твой номерок на сравнение, ждать, что ты в топ-10, затем в топ-6. Каждый раз чувствовать, как сжимается сердце и что-то внутри живота… Волноваться, но не подавать вида. Самый бесценный опыт.

sportnastya В своем Инстаграме Анастасия Золотая пропагандирует здоровый образ жизни

После триумфа в Братиславе нижегородка мечтает остаться наедине с любимым человеком, который, по ее словам, поддерживает ее, как никто другой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Золотая стала трехкратной чемпионкой России по фитнес-бикини

Теперь 25-летняя нижегородка готовится к мировому первенству (подробности)