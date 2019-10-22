Анастасия Золотая стала трехкратной чемпионкой России по фитнес-бикини

Инстаграм-блогер Анастасия Золотая оправдывает свою фамилию! На днях знаменитая нижегородка завоевала очередное золото чемпионата России по фитнес-бикини. О победе девушка сообщила в соцсетях.

Вместе с 25-летней нижегородкой за почетный титул боролись еще 22 фитнес-модели.Фото: СОЦСЕТИ

- Теперь уже трехкратная чемпионка России. Впереди чемпионат мира. Одна не закрытая галочка, - написала Анастасия.

Добавим, что соревнования проходили в Перми. Вместе с 25-летней нижегородкой за почетный титул боролись еще 22 фитнес-модели. Однако победа была присуждена именно Анастасии Золотой.

Соревнования проходили в Перми.Фото: СОЦСЕТИ

На следующий день после триумфа девушка опубликовала «благодарственный» пост.

- Еще раз хочу сказать всем большое спасибо! Обнимаю каждого на расстоянии (а вчера давала приложиться к ягодице). Спасибо моему тренеру. Мне до его титулованности еще полжизни работать. Спасибо, что ты рядом и что ты переживаешь за меня. Я прямо чувствовала, что такое, когда тренер рядом. Это ценно! - написала чемпионка.

sportnastya На соревнованиях Анастасия Золотая показала роскошную физическую форму

В свою очередь тренер Анастасии Антон Муштанов также поделился впечатлениями от победы своей подопечной.

- Радости нет предела. После двухлетнего перерыва, вторая значимая победа за сезон. Мы отлично сработались. Впереди чемпионат мира. Обороты набраны в турборежиме, и я уверен, Настя привезет туда еще более крутую форму! - заявил инструктор в своем Инстаграме.