«Выстрелил, а потом вернулся с ножом»: Появились подробности нападения бизнесмена на главу сельсовета в Нижегородской области

Несколько дней назад в Нижегородской области пьяный бизнесмен устроил стрельбу в здании администрации сельского совета. Он попытался убить местного чиновника, потому что был недоволен качеством дорог, сообщает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 декабря. Известный предприниматель Вадим Терехов ворвался в кабинет главы Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района и начал угрожать ему убийством. С собой у бизнесмена был самодельный пистолет, который он нашел полгода назад на свалке.

Терехов приставил оружие к голове чиновника, но тот, к счастью, смог выбить пистолет из руки нападавшего. Завязалась драка, после которой предприниматель все-таки сделал выстрел. Пуля прошла выше головы Дорофеева и застряла в стене рядом с окном.

- Глава администрации выхватил оружие и им же ударил Терехова в область лба. После происшествия Терехов ушел из здания администрации в неизвестном направлении без пистолета, - рассказали сотрудники полиции.

На этом бизнесмен не остановился. Через некоторое время он вернулся в кабинет Дорофеева и достал из сапога нож. Со словами «прости меня», адресованными чиновнику, он ушел из здания администрации домой.

По словам правоохранителей, конфликтов между Дорофеевым и Тереховым никогда не было. Причиной нападения стало недовольство предпринимателя автомобильными дорогами в поселке. Мужчина утверждает, что не планировал стрелять в чиновника, а просто хотел его припугнуть.

Его задержали через пару часов с двумя ножами в кармане. У него обнаружили три охотничьих ружья и травматический пистолет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Проводится расследование.