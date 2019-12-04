2019-12-04T09:44:07+03:00
Происшествия

«Хотел решить земельный вопрос»: Пьяный бизнесмен выстрелил из ружья в главу сельсовета

Он ворвался в кабинет чиновника и начал угрожать убийством
Валерия ГРОМОВА
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Пьяный бизнесмен выстрелил из ружья в главу сельсоветаПьяный бизнесмен выстрелил из ружья в главу сельсоветаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Пьяный бизнесмен устроил стрельбу в здании администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района в Нижегородской области. Он пытался убить местного чиновника.

Инцидент произошел во вторник, 3 декабря 2019 года. Известный предприниматель Вадим Терехов пришел в кабинет главы сельсовета Алексея Дорофеева и выстрелил в него из ружья. По данным телеканала РЕН ТВ, таким образом мужчина хотел решить давний земельный вопрос.

В следственном комитете Нижегородской области сообщили, что уже проводят расследование по статье «Покушение на убийство» уголовного кодекса России. К счастью, Дорофеев не пострадал.

- Наставив пистолет в голову потерпевшего, бизнесмен высказал угрозу убийством. Глава сельской администрации оказал активное сопротивление злоумышленнику. В процессе борьбы с нарушителей произошел выстрел, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Дорофееву удалось вовремя увернуться и отобрать оружие у Терехова. Предпринимателя задержали правоохранители. Сейчас с ним работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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