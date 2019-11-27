Бал, хоккей, стрит-арт и гонки: Программа «Орел и решка» побывала в Нижнем Новгороде

Очередной выпуск программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница» нижегородцы ждали с нетерпением – ведь местом действия любимого трэвел-шоу стал сам Нижний Новгород! И ведущим Марии Горбань и Марии Миногаровой столица Приволжья явно понравилась – о своих приключениях девушки рассказывали с большой любовью.

Съемки программы проходили в сентябре, и с погодой телевизионщикам повезло – было по-летнему тепло и ясно. Ведущие прилетели в аэропорт Стригино ранним утром и бросили монетку – в результате золотая карта досталась Марии Миногаровой, а вот Марии Горбань пришлось довольствоваться 100 долларами.

Чтобы добраться из аэропорта в центр города, обладательница золотой карты арендовала редчайшую «Победу»-кабриолет 1949 года выпуска. А Горбань, несмотря на стесненность в средствах, не стала даже пытаться воспользоваться общественным транспортом и сразу бросилась к каршеринговому автомобилю.

- Уроки экономики от Марии Горбань – со 100 долларами, а уже на машине. Ты бы подумала, что есть будешь! – укорила ее подруга.

Мария Миногарова первым делом заселилась в свой роскошный номер – ее выбор пал на президентский люкс в «Шератоне» за 130 тысяч рублей в сутки. Кстати, в нем в свое время жили Диего Марадона, Светлана Лобода и Патрисия Каас!

- 170 квадратных метров роскоши! Да еще терраса! Огромная! Да я здесь могу провести фестиваль «Нашествие»! – в восторге кричала Маша. – А вид действительно президентский – на кремль и Покровку.

Мария Горбань, кстати, тоже поселилась совсем рядом – в старинном доме на Большой Покровской, где когда-то в редакции газеты «Нижегородский листок» работал Максим Горький! Да еще и не заплатила за проживание ни копейки – потому что остановилась у каучсерфера Ирины.

Бросив вещи, Мария Горбань отправилась на прогулку. И первым делом прокатилась на одной из самых любимых туристами достопримечательностей – канатной дороге.

- Хочу посмотреть на город с высоты! – заявила Маша и осталась весьма довольна увиденным из кабинки канатки.

А вот Мария Миногарова предпочла рассматривать город с воды, арендовав шикарную яхту.

- Набережная, кремль, собор Александра Невского, стадион «Нижний Новгород», Стрелка – место слияния Оки и Волги – весь центр города как на ладони! – восторгалась ведущая.

Бал, хоккей, стрит-арт и гонки: Программа «Орел и решка» побывала в Нижнем НовгородеФото: телеканал «Пятница»

Затем Мария Горбань побывала в Нижегородском кремле и даже попыталась спуститься в подземный ход в Тайницкой башне.

- Едиииинственный кремль в России, по стенам которого можно прогуляться, - пропела девушка на известный мотив песни Филиппа Киркорова. А ведь на момент съемок программы еще никто не знал, что вскоре поп-певец тоже прогуляется по этой стене!

Марию Горбань впечатлил также нижегородский стрит-арт – наш город богат на необычные и интересные граффити. Особенно поразила девушку Куйбышевская водокачка.

Мария Миногарова тем временем развлекалась в Техническом музее – каталась на детском велосипеде и изучала пожарную помпу. А потом отправилась на обед в один из ресторанов на Рождественской улице, где до сих пор можно попробовать блюда из меню XIX века: паштет из подкопченной щуки, рубец, свиные уши и куриные потроха с грибами, запеченные в ржаном хлебе. Но ко всем этим блюдам Маша отнеслась с опаской, зато волжский судак с картошкой девушке понравился.

Маша Горбань тоже не осталась голодной – сытно подкрепилась в бургерной, а потом отправилась на хоккейный матч болеть за «Торпедо». Девушка прекрасно провела время в компании любителей спорта, а ее напарница тем временем устроила настоящий бал в усадьбе Рукавишниковых. Бал обошелся в шесть с лишним тысяч долларов, но позволил почувствовать себя настоящей дворянкой!

Бал, хоккей, стрит-арт и гонки: Программа «Орел и решка» побывала в Нижнем НовгородеФото: телеканал «Пятница»

На следующее утро Мария Горбань прокатилась на «Валдае» до Городца, где наелась печатных пряников и поучилась городецкой росписи, а Мария Миногарова полетала на вертолете и поучаствовала в экстремальных автогонках на «Нижегородском кольце».

- Нижний Новгород, за эти выходные количество твоих фолловеров увеличилось как минимум на два. Ты умеешь бережно хранить свои тайны, возрождаешь уникальные традиции, при этом остаешься таким тусовочным и свободным. Спасибо тебе, город с русской душой! – сказали в заключение девушки. – Мы обязательно вернемся, у вас классно!