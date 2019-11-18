«О тайны, тайны, нижненовгородские тайны»: Филипп Киркоров побывал на ночной экскурсии в Нижегородском кремле
Филипп Киркоров, выступивший с концертом в Нижнем Новгороде в минувшую субботу, не сразу продолжил свои гастроли – на следующий день поп-звезде провели индивидуальную экскурсию по стенам Нижегородского кремля. Видеозапись экскурсии певец выложил в сториз на своей странице в Instagram.
- У нас экскурсия. По древнему кремлю! – страшным шепотом объявил Филипп Киркоров, вертясь перед камерой и почти не обращая внимания на экскурсовода. - Мы идем по башням кремля. Идем, идем, идем. В ночи идем! О тайны, тайны кремля, нижегородские, нижненовгородские тайны.
Экскурсию для поп-звезды явно проводили в нерабочее время – никаких посторонних на кремлевской стене Киркоров не встретил. Но, хоть певец и заявил, что экскурсия ночная, относительно светлое небо и интенсивное движение на Зеленском съезде подсказывают, что это все же происходило вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU