Более 80 нижегородцев получили травмы из-за гололеда 2 декабря

1 декабря в Нижегородской области началась настоящая зима – с метелью, холодным ветром и сугробами. За несколько часов дороги успели заметно подморозиться, и на следующее утро приволжская столица встала в многокилометровые пробки.

Улицы города превратились в каток – десятки людей писали в социальных сетях посты с жалобами на незасыпанные песком тротуары.

Как сообщили «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» в территориальном центре медицины катастроф, за сутки в травмпункты обратились более 80 человек, которые пострадали из-за гололеда.

- За период с 8:00 2 декабря до 8:00 3 декабря в медицинские организации обратились 86 человек, 12 из которых – дети, - пояснили в пресс-службе.

Более того, девять пострадавших были госпитализированы в больницы. Детей среди них нет.

Напомним, утром 2 декабря все основные городские магистрали приволжской столицы сковали восьмибалльные пробки. Особенно сложная ситуация сложилась на Пролетарке и проспекте Гагарина. Также встали намертво Мызинский и Молитовский мосты.