День жестянщика в Нижнем Новгороде: Из-за аварий и гололедицы городские магистрали утром сковали восьмибалльные пробки

Утро понедельника в Нижнем Новгороде выдалось особенно тяжелым из-за многокилометровых заторов на дорогах. Из-за выпавшего снега и гололедицы уже с восьми утра все основные городские магистрали сковали восьмибалльные пробки. Особенно сложная ситуация сложилась на Пролетарке и проспекте Гагарина. Также встали намертво Мызинский и Молитовский мосты. Разумеется, это сразу стало одной из главных тем для обсуждения в социальных сетях.

- На самом деле дорога нормальная – если только чуть-чуть аккуратнее нужно быть, - поделился впечатлениями в группе «Регион-52» Владимир Нещеретов. – Так нет же – крадутся 20 километров в час, трясутся. Немного выбешивают такие суперперестраховщики. Весь город остановили.

- Не то слово, - поддержал его Илья Миронкин. – Люди уже стали на дождь так реагировать. Езжу много просто – и реально это заметно.

Из-за аварии на Мызинском мосту движение было парализовано не только на самой переправе, но и на подъездах. ФОТО: Женя Сенников.

Впрочем, для тех, кто перестраховываться не стал – это утро стало не только тяжелым, но и опасным. Сразу несколько мелких аварий произошло на городских магистралях, существенно осложнив движение. К примеру, на Мызинском мосту столкнулись несколько автомобилей, остановив движение не только на самой переправе, но и на ближайших подъездах.

С самого утра дороги в Нижнем Новгороде сковали восьмибалльные пробки. ФОТО: Илья Лабутин.

- Это просто потому, что переобулся, - предположил Рома Рожденкин. – Уверен в себе и резине!

- Да чайники развлекаются! – высказал свое предположение Алексей Чистяков.

В результате, пробки рассосались только к одиннадцати утра. Однако из-за сложной ситуации на дорогах не исключено повторение этой истории уже сегодня вечером.