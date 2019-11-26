2019-11-26T10:57:25+03:00
Происшествия

122 объекта недвижимости, 25 золотых слитков и 16 часов: Нижегородский суд изъял у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова имущество на 2,2 млрд рублей

Также изъяты перьевые ручки, монеты, акции, транспортные средства и многое другое
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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122 объекта недвижимости, 25 золотых слитков и 16 часов: Нижегородский суд изъял у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги имущество на 2,2 миллиарда рублей. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС122 объекта недвижимости, 25 золотых слитков и 16 часов: Нижегородский суд изъял у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги имущество на 2,2 миллиарда рублей. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова имущество на сумму 2,2 миллиарда рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Напомним, ранее была проведена прокурорская проверка соблюдения Леонидом Маркеловым обязанностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Результаты проверки показали, что расходы чиновника явно не соответствуют его доходам. При этом, чтобы не декларировать объекты недвижимости, автомобили и прочее имущество, Маркелов регистрировал их на родственников и друзей, а также на подконтрольные юридические лица. Так, за период с 2000 по 2016 год Леониду Маркелову удалось нажить имущество на 2,2 миллиарда рублей. При этом за все это время официально чиновник получил доход лишь в 33 миллиона рублей.

- В частности, Маркеловым было приобретено 122 объекта недвижимости в Марий Эл, Краснодарском крае и Москве. Их общая кадастровая стоимость составляет более 1,9 миллиардов рублей. Кроме того, было куплено 16 транспортных средств и иной техники на сумму более 19 миллионов рублей. На счетах в банках чиновник хранил деньги в рублях и иностранной валюте – в общей сложности 75,2 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

У Леонида Маркелова также было изъято множество дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму более 30 миллионов рублей: 25 золотых слитков, 16 наручных часов всемирно известных брендов, перьевые ручки, монеты, а также акции на сумму более 40 миллионов рублей.

Напомним, о передаче дела для рассмотрения в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода ходатайствовала прокуратура, поскольку Маркелов имеет хорошие связи в правоохранительных органах Марий Эл и тесные контакты с руководящими работниками республиканских органов власти.

В свою очередь, защита настаивала на отсутствии у Маркелова коррупционных связей. Тем не менее, Верховный суд решил, что беспристрастное судопроизводство возможно только за пределами республики.

Напомним также, Маркелов обвиняется в получении взятки в размере более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Кроме того, ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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