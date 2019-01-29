Уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова будет рассматриваться в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-29T11:15:07+03:00

Леонид Маркелов обвиняется в получении взятки в размере 235 миллионов рублей

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Верховный суд РФ определил Нижний Новгород в качестве рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. Судья постановил направить дело по подсудности в Нижний Новгород, сообщает ТАСС.

Согласно информации, о передаче дела для рассмотрения в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода ходатайствовала прокуратура, поскольку Маркелов имеет хорошие связи в правоохранительных органах Марий Эл и тесные контакты с руководящими работниками республиканских органов власти.

В свою очередь, защита настаивала на отсутствии у Маркелова коррупционных связей. Тем не менее, Верховный суд решил, что беспристрастное судопроизводство возможно только за пределами республики.

Напомним, Маркелов обвиняется в получении взятки в размере более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Кроме того, ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.