«Там все зеленые сидели»: Ученики рассказали о массовом отравлении газом в нижегородской школе

Новость о массовом отравлении в Вадской средней школе в Нижегородской области сегодня прогремела на всю страну. В больнице оказались 44 человека, среди которых 43 ребенка. К счастью, тяжелых отравлений никто из них не получил и вскоре после обследования медиками все они были отпущены по домам. Однако в первую минуту, никто не понял, что произошло.

- Все произошло очень неожиданно: сначала газом сильно пахло на первом этаже, а потом газ поднимался все выше и выше по этажам, - рассказала «Комсомолке» ученица Вадской средней школы Кристина Абрамова (имя ребенка изменено – прим. Ред.) – Первыми отравились мальчишки, которые выбегали курить: они надышались и газом, и сигаретами. Вот они вообще все зеленые сидели!

В это время на втором этаже никто не подозревал о случившемся – занятия шли своим чередом. Однако вскоре плохо стало не только детям, но и учителям. По словам детей, один из них даже упал в обморок.

- Больше всего пострадали дети на первом этаже – в кабинетах, где были открыты окна, - рассказала Кристина. – Когда я выводила туда свою одноклассницу, то видела, что там сидят, в основном, маленькие – пятый класс и седьмой. Ну, а некоторые просто захотели уйти с уроков и прикинулись, что им плохо.

Поначалу об утечке газа перешептывались сами дети, а потом о случившемся им рассказали и учителя.

- Наша учительница нам открыто сказала, что произошла утечка газа, поэтому мы должны все сидеть в школе, - вспоминает Кристина. – Потом в школу приехали пять машин скорой помощи, пожарные, полиция и все-все-все. Нас вообще сначала не хотели отпускать домой – типа мы должны сидеть до конца учебного дня. А потом все-таки отпустили домой тех, за кем приехали родители.

На удивление в начальной школе, расположенной в 10 минутах ходьбы от средней школы, никакого отравления не было. Здесь же на больничной койке оказались 44 человека, в том числе 43 ребенка. В настоящее время все они отпущены домой.

Напомним, первые сообщения об отравлении в местной школе начали поступать около полудня. На месте происшествия сейчас работают следователи, чтобы выяснить причину отравления.

- Сейчас в качестве предварительной причины произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на местной станции, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. – Это оборудование находится в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В самой компании эту версию опровергают и уверяют, что никакой утечки у них не было.

- Наша газораспределительная станция расположена в трех километрах от школы. 25 ноября она работает в штатном режиме. Система автоматики функционирует стабильно. Утечек газа не зафиксировано. Запаха адоранта газоанализатором также не зафиксировано, - сообщила «Комсомолке» и.о. начальника Службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трангаз Нижний Новгород» Татьяна Любавина. - Дополнительные работы, кроме штатного режима обслуживания станции, не проводились. Думаю, что причиной отравления могли стать какие-то неполадки на месте.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.