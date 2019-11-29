Сильный пожар охватил Дом культуры в Сергаче

Пожар вспыхнул в Центре культуры и досуга на Советской улице в Сергаче вечером 28 ноября. Огонь охватил второй этаж здания и повредил имущество.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в восьмом часу вечера. Еще до прибытия спасателей из ДК были эвакуированы 200 человек.

В итоге обгорело имущество и внутренняя отделка помещения на втором этаже на общей площади 36 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 22 сотрудника ГУ МЧС и восемь единиц спецтехники.

- Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - уточнили в ведомстве.

Напомним, 22 ноября в Канавинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул хостел. Из горящего здания были эвакуированы 45 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Хостел удалось потушить только через два часа. В общей сложности, во время пожара в доме выгорело 400 квадратных метров.