2019-11-29T11:20:30+03:00
Происшествия

Сильный пожар охватил Дом культуры в Сергаче

Из здания были эвакуированы 200 человек
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Сильный пожар охватил Дом культуры в СергачеСильный пожар охватил Дом культуры в СергачеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пожар вспыхнул в Центре культуры и досуга на Советской улице в Сергаче вечером 28 ноября. Огонь охватил второй этаж здания и повредил имущество.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в восьмом часу вечера. Еще до прибытия спасателей из ДК были эвакуированы 200 человек.

В итоге обгорело имущество и внутренняя отделка помещения на втором этаже на общей площади 36 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 22 сотрудника ГУ МЧС и восемь единиц спецтехники.

- Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - уточнили в ведомстве.

Напомним, 22 ноября в Канавинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул хостел. Из горящего здания были эвакуированы 45 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Хостел удалось потушить только через два часа. В общей сложности, во время пожара в доме выгорело 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он просил меня вернуться, но я сказала, что не могу больше встречаться»: девушка пропавшего студента вспомнила последний разговор с ним
Ссора молодых людей закончилась исчезновением студента-второкурсника. Его уже четыре дня ищут по всему Новосибирску. Мама парня надеется, что тот жив, а вот его девушка в этом не уверена
«Она пыталась помочь ребенку во время приступа»: медсестру из интерната для умственно-отсталых детей в Иркутской области обвиняют в истязании ребенка
Директор учреждения, сотрудница которого якобы ударила ребенка, предполагает, что мамочка, что снимала видео, неверно истолковала действия» [видео]
Все отделение знало об изнасиловании следовательницы в Сочи, но перевестись в другой отдел ей не давали
Травля коллег-женщин и домогательства мужчин: сестра Марии Клочковой рассказала, почему девушка покончила с собой после 3 месяцев службы в полиции [аудио]
Новости 24
Глеб Никитин: «Сейчас все должны взять волю в кулак»
Нижегородский пожарный пытался спасти кошку после пожара
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается гололед и метель
Рабочему оторвало руку на стройке в Арзамасе
Телекомпания «Волга» начала вещание в цифре с 29 ноября 2019 года
Нижегородцы нашли все бутылки со 100 долларами от «Орла и Решки»
В Нижнем Новгороде появились контейнерные площадки с улучшенным дизайном
В Нижнем Новгороде ожидаются осадки в течение дня
Полмиллиона рублей похитили у жителя Дзержинска из подлокотника автомобиля
В Нижегородской области объявлен конкурс проектов развития территорий
Нижегородские дорожники закупили более 300 тысяч тонн пескосоляной смеси
Андрей Чертков: "Газпром не хочет признавать свою вину в отравлении детей в вадской школе"
Нижегородская деревня вошла в российский рейтинг самой дорогой аренды
Максим Лубяной: «Глеб Никитин, возглавив “Единую Россию” в Нижегородской области, поделился с партией своим рейтингом»
Ростехнадзор не обнаружил нарушений в работе ГРС в Вадском районе
В Дзержинске снова отключили отопление
Нижегородцев уговаривают купить газовые датчики, представляясь «сотрудниками МЧС»