«Спасибо, Нижненовгородская область!»: фанаты высмеяли безграмотность Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров выложил в Instagram пост благодарности к нижегородским поклонникам. Однако те высмеяли его за безграмотность, обратив внимание на неправильное название региона, где проходили гастроли.

- Спасибо, Нижненовгородская область, за супертур и гостеприимство, - написал певец в социальной сети.

- Филипп, область все же Нижегородская. Называйте вещи, в данном случае субъект РФ, своими именами, пожалуйста, - попросила ekaterinadyom.

- Нижненовгородская! Ужас, - возмутился egor.tut. – Привет Мосновской области!

- Филипп Бедросович, спасибо Вам за такой праздник! Но область у нас Нижегородская, - написала alinka.090.

Впрочем, большинство фанатов все же не обратили особого внимания на оговорку поп-звезды, и тоже от всей души поблагодарили певца за гастроли.

Кстати, не так давно, гуляя по стене нижегородского кремля, Филипп Киркоров также назвал старинную крепость «нижненовгородской».