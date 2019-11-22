2019-11-22T13:26:06+03:00
Звезды

«Спасибо, Нижненовгородская область!»: фанаты высмеяли безграмотность Филиппа Киркорова

Звезда поп-музыки поблагодарил нижегородцев за теплый прием на гастролях
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Спасибо, Нижненовгородская область!»: фанаты высмеяли безграмотность Филиппа Киркорова«Спасибо, Нижненовгородская область!»: фанаты высмеяли безграмотность Филиппа КиркороваФото: СОЦСЕТИ
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Филипп Киркоров выложил в Instagram пост благодарности к нижегородским поклонникам. Однако те высмеяли его за безграмотность, обратив внимание на неправильное название региона, где проходили гастроли.

- Спасибо, Нижненовгородская область, за супертур и гостеприимство, - написал певец в социальной сети.

- Филипп, область все же Нижегородская. Называйте вещи, в данном случае субъект РФ, своими именами, пожалуйста, - попросила ekaterinadyom.

- Нижненовгородская! Ужас, - возмутился egor.tut. – Привет Мосновской области!

- Филипп Бедросович, спасибо Вам за такой праздник! Но область у нас Нижегородская, - написала alinka.090.

Впрочем, большинство фанатов все же не обратили особого внимания на оговорку поп-звезды, и тоже от всей души поблагодарили певца за гастроли.

Кстати, не так давно, гуляя по стене нижегородского кремля, Филипп Киркоров также назвал старинную крепость «нижненовгородской».

fkirkorovfkirkorov
NIZHNY NOVGOROD MIDNIGHT GOODBYE LOOK.... Спасибо, нижненовгородская область за супертур и гостеприимство..... Look by @greglauren @gucci
28716 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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