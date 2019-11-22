Волонтеры: В затопленной в пруду легковушке находился 60-летний Вячеслав Маслов

Появились подробности страшного происшествия в Автозаводском районе – там этой ночью в пруду был обнаружен автомобиль «Лада», внутри которого находился труп 60-летнего мужчины. По неофициальным данным, речь идет о Вячеславе Маслове, пропавшем в Нижнем Новгороде еще 31 октября.

Напомним, Вячеслав Маслов ушел из дома на улице Веденяпина около восьми часов вечера 31 октября. Было известно, что мужчина уехал на собственном автомобиле ВАЗ -2107. С тех пор о местонахождении пропавшего ничего не было известно. По факту его исчезновения нижегородскими следователями было возбуждено уголовное дело. Однако подробности этого происшествия появились лишь этой ночью.

- Сообщение о затопленном в пруду автомобиле к нам поступило около восьми часов вечера 21 ноября. Машина была подо льдом, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В спасательных работах были задействованы сотрудники аварийно-спасательного отряда и пожарной части № 46 – всего шесть человек и 2 единицы специальной техники. В результате, примерно в 22:40 из водоема удалось достать легковой автомобиль, за рулем которого находился труп 60-летнего мужчины. В настоящее время его личность устанавливается.

Сообщение о затопленной в пруду легковушке поступило вечером 21 ноября.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вскоре появились сведения, что речь идет именно о Вячеславе Маслове.

- У нас пока нет официальной информации, - сообщили «Комсомолке» в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН». – Но, скорее всего, это он.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» приносит соболезнования родным и близким погибшего.