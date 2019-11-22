«Машина была подо льдом»: В Нижнем Новгороде достали из пруда легковушку с трупом внутри

Сегодняшняя ночь выдалась на редкость беспокойной для нижегородских спасателей и все из-за страшной находки в Автозаводском районе. Там в пруду рядом с домом № 77 по проспекту Ильича подо льдом был обнаружен автомобиль «Лада», за рулем которого находился труп мужчины. Первыми об этом происшествии спасателям сообщили случайные прохожие.

- Сообщение о затопленном в пруду автомобиле к нам поступило около восьми часов вечера 21 ноября. Машина была подо льдом, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В спасательных работах были задействованы сотрудники аварийно-спасательного отряда и пожарной части № 46 – всего шесть человек и 2 единицы специальной техники. В результате, примерно в 22:40 из водоема удалось достать легковой автомобиль, за рулем которого находился труп 60-летнего мужчины. В настоящее время его личность устанавливается.

Сейчас труп 60-летнего мужчины передан сотрудникам полиции.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщили спасатели, труп мужчины сразу же был передан сотрудникам полиции. Сколько времени он пробыл в воде, и что стало причиной его гибели, пока неизвестно. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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Появились подробности страшного происшествия в Автозаводском районе – там этой ночью в пруду был обнаружен автомобиль «Лада», внутри которого находился труп 60-летнего мужчины. По неофициальным данным, речь идет о Вячеславе Маслове, пропавшем в Нижнем Новгороде еще 31 октября (подробности)