Новоселье в «Лимпопо»: Семейка мангустов обзавелась домиком с лесенками и садом

Очередное новоселье отмечают в нижегородском зоопарке «Лимпопо» - вслед за гималайской медведицей Дашей сюда переехали семейка мангустов. Влюбленная парочка нижегородских Рикки-Тикки-Тави уже обзавелись собственным домиком с лесенками и садом.

- Для них подготовлен вольер площадью 10 квадратных метров, - рассказывают сотрудники зоопарка. – Для сравнения, такого же размера был вольер у медведицы в зоопарке « Мишутка». Здесь для них сделаны домики, лесенки, ветви и стволы деревьев. Поэтому малышам есть, где поиграть и побегать. Очень забавно наблюдать, как они делают фирменную стойку – замирают на задних лапках и прислушиваются к звукам.

Малыши легко освоились на новом месте.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Восьмилетние крохи уже подружились со всеми сотрудниками и посетителями зоопарка, хотя пробыли здесь всего несколько дней.

- Их вольер находится в «Доме птиц и приматов» на второй площадке зоопарка, - рассказывают специалисты «Лимпопо». – Малыши довольны таким соседством.

Для мангустов подготовили вольер площадью 100 квадратных метров.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Напомним, ранее мы писали о переезде в этот же зоопарк одноглазой гималайской медведицы Даши. До этого она десять лет провела в передвижном зоопарке, а затем попала в зоопарк «Мишутка», откуда впоследствии переехала в «Лимпопо».