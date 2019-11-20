2019-11-20T18:56:53+03:00
Дом. Семья

Новоселье в «Лимпопо»: Семейка мангустов обзавелась домиком с лесенками и садом

Нижегородские Рикки-Тикки-Тави переехали в новый дом из зоопарка «Мишутка» [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Семейка мангустов обзавелась домиком с лесенками и садом.Семейка мангустов обзавелась домиком с лесенками и садом.Фото: Зоопарк "Лимпопо"
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Очередное новоселье отмечают в нижегородском зоопарке «Лимпопо» - вслед за гималайской медведицей Дашей сюда переехали семейка мангустов. Влюбленная парочка нижегородских Рикки-Тикки-Тави уже обзавелись собственным домиком с лесенками и садом.

- Для них подготовлен вольер площадью 10 квадратных метров, - рассказывают сотрудники зоопарка. – Для сравнения, такого же размера был вольер у медведицы в зоопарке « Мишутка». Здесь для них сделаны домики, лесенки, ветви и стволы деревьев. Поэтому малышам есть, где поиграть и побегать. Очень забавно наблюдать, как они делают фирменную стойку – замирают на задних лапках и прислушиваются к звукам.

Малыши легко освоились на новом месте. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Малыши легко освоились на новом месте.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Восьмилетние крохи уже подружились со всеми сотрудниками и посетителями зоопарка, хотя пробыли здесь всего несколько дней.

- Их вольер находится в «Доме птиц и приматов» на второй площадке зоопарка, - рассказывают специалисты «Лимпопо». – Малыши довольны таким соседством.

Для мангустов подготовили вольер площадью 100 квадратных метров. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Для мангустов подготовили вольер площадью 100 квадратных метров.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Напомним, ранее мы писали о переезде в этот же зоопарк одноглазой гималайской медведицы Даши. До этого она десять лет провела в передвижном зоопарке, а затем попала в зоопарк «Мишутка», откуда впоследствии переехала в «Лимпопо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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