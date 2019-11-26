2019-11-26T13:39:23+03:00
Общество

В Дзержинске уничтожили авиабомбы ГосНИИ «Кристалл»

Горожане жалуются на череду взрывов
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Боеприпасы ГосНИИ «Кристалл» уничтожают специалисты Центра спасательных операций особого риска «Лидер».Боеприпасы ГосНИИ «Кристалл» уничтожают специалисты Центра спасательных операций особого риска «Лидер».Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Вторую неделю жители Дзержинска жалуются на «обстановку, не характерную для мирного времени» - слышатся отдаленные взрывы, от которых срабатывают автомобильные сигнализации. А в некоторых районах - делятся горожане в соцсетях - «дома ходят ходуном».

Взрывами «город химиков» не удивить. В начале этого лета произошёл мощный взрыв на ГосНИИ «Кристалл», в результате которого во многих домах и учреждениях были выбиты стекла. Новая череда взрывов не могла оставить горожан равнодушными.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, с 25 ноября специалисты Центра спасательных операций особого риска «Лидер» приступили к уничтожению боеприпасов ГосНИИ «Кристалл», в частности, авиабомб. Соответствующее распоряжение дал министр МЧС России 29 октября.

Именно взрывы утилизируемых бомб и встревожили горожан.

А несколькими днями ранее, 21 и 22 ноября в пригороде Дзержинска, на полигоне Мулино, проходили учения, шум которых также был слышен на территории города и окрестностей.

Напомним, что неделю назад в Дзержинске рядом с Заревской объездной дорогой были найдены 40 противотанковых снарядов. Заряды оказались без взрывателей, и угрозы для жителей не представляли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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