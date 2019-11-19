2019-11-19T14:31:47+03:00
Экономика

Стало известно, как изменятся налоги для жителей Новинок после присоединения к Нижнему Новгороду

Окончательное решение о расширении городского округа будет принято 28 ноября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, как изменятся налоги для жителей Новинок после присоединения к Нижнему Новгороду.Стало известно, как изменятся налоги для жителей Новинок после присоединения к Нижнему Новгороду.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Грядущее расширение Нижнего Новгорода за счет присоединения территорий Новинского сельсовета вот уже второй месяц является одной из самых обсуждаемых среди горожан. Разумеется, главный вопрос, который волновал местных жителей – как изменится их жизнь после присоединения к городскому округу. Одни боялись отмены сельских льгот, другие – опасались роста налогов.

- Если говорить о местных жителях, то для них это присоединение не будет иметь никаких отрицательных последствий, - с самого начала уверяла заместитель главы Нижнего Новгорода Наталия Казачкова. – Все учителя, врачи и социальные работники сохранят те льготы, которые установлены федеральным и областным законодательством.

Схожим образом ситуация обстоит и с налогами: часть из них останется на прежнем уровне, а часть – даже снизится. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

- Пока окончательное решение о присоединении этих территорий к городскому округу еще не принято, - признала директор департамента экономического развития и закупок городской администрации Марина Антипова. – Однако изменения в постановления администрации необходимо внести уже сейчас. Это объясняется тем, что они должны быть опубликованы заранее, чтобы вступить в силу с 1 января 2020 года.

КОНКРЕТНО

Как изменятся налоги на присоединяемых территориях?

Налог на имущество

• На объекты налогообложения кадастровой стоимостью до 10 миллионов рублей – налоговая ставка снизится в 3 раза.

• На объекты налогообложения кадастровой стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей – налоговая ставка снизится на 30%

• На объекты налогообложения кадастровой стоимостью свыше 50 миллионов – налоговая ставка не изменится.

Земельный налог

Ставки для жителей Новинского сельсовета после присоединения не изменятся

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Николай Сатаев, председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Думы Нижнего Новгорода:

- Тема присоединения Новинского сельсовета к Нижнему Новгороду достаточно актуальная, и мы должны показать людям все плюсы и все минусы перехода. Поэтому мы сегодня предварительно рассмотрели все вопросы, которые касаются налогообложения физических и юридических лиц при условии присоединения Новинок. По расчетам департамента экономического развития и закупок, в большинстве случаев налог либо не изменится, либо условия будут более мягкими для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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