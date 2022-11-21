Двух молодых северных оленей выпустят в природу в Керженском заповеднике

Их перевезли из маточного вольера в адаптационный вольер. Фото: Керженский заповедник

Популяцию северного лесного оленя продолжают восстанавливать на территории «Керженского заповедника» в Нижегородской области. Сейчас здесь к выпуску в естественную среду обитания готовятся два молодых оленя. Витаминка старше Каштана почти на три недели, но это не отменяет того, что рогатые росли вместе и на волю отправятся тоже «копыто об копыто».

Молодых оленят, рождённых в 2022 году, из маточного вольера в адаптационный вольер перевезли почти неделю назад, 15 ноября.

– Витаминка и Каштан дорогу перенесли хорошо, – уточнили в пресс-службе Керженского заповедника. – Сейчас они находятся под наблюдением специалистов, а потом будут выпущены в природу.

Молодые олени. Фото: Керженский заповедник

Сейчас в заповеднике обитают 12 вольных оленей, из которых 7 самцов и 5 самок. На двух взрослых оленях надеты ошейники со специальными передатчиками, которые отслеживают их местоположение, передвижение по территории и даже поведение. Также информацию о выпущенных оленях сотрудники заповедника получают с помощью фотоловушек, установленных на территории.

Напомним, ранее мы писали, что стаю из восьми волков засняла фотоловушка в Керженском заповеднике. Хищники дважды попали в объектив камеры, а затем свернули на запад.

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