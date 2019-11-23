2019-11-23T15:52:00+03:00
Политика

Глеб Никитин стал сопредседателем рабочей группы генсовета «Единой России» по нацпроектам

Решение было принято на XIХ съезде генсовета партии в Москве
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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Глеб Никитин стал сопредседателем рабочей группы генсовета «Единой России»Глеб Никитин стал сопредседателем рабочей группы генсовета «Единой России»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял пост сопредседателя рабочей группы генерального совета партии «Единая Россия» по реализации национальных проектов. Соответствующее решение было принято сегодня, 23 ноября, на XIХ съезде генсовета партии в Москве. Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды в Нижнем Новгороде", присутствующий на съезде.

- «Единая Россия» как общественно-политическое движение является мощнейшим инструментом получения обратной связи и коммуникации с гражданами. Уже сейчас мы получаем огромное количество мнений в рамках реализации нацпроектов, в том числе относительно того, как должны быть благоустроены наши скверы и дворы, как и где должны строиться фельдшерско-акушерские пункты, - подчеркнул во время своего выступления Глеб Никитин.

Он напомнил, что основной миссией «Единой России» является защита людей от искажения их воли и доведения их мнения до конца.

- Мы понимаем прекрасно, что в рамках отдельных технических вопросов и моментов работы подрядных организаций и чиновников могут быть случаи, когда иным образом реализуются конкретные мероприятия. Это ставит под угрозу самое главное, что у нас есть, - доверие людей, - заявил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области пообещал, что рабочая группа по реализации нацпроектов будет лишь укреплять доверие граждан.

- Безусловно, ставка, в первую очередь, будет сделана на использование цифровых и информационных технологий. У нас уже есть опыт, есть пилотный проект в рамках работы партии и хорошие практики у регионов. Мы распространим их на всю страну, и граждане будут понимать, во-первых, что они конкретно получают в результате и каким образом могут повлиять на процесс и получить то, за что проголосовали, - отметил Глеб Никитин.

В завершении своего выступления глава Нижегородской области от имени обоих сопредседателей рабочей группы генсовета «Единой России» взял на себя обязательство по самой качественной работе и подготовке докладов правительству на форумах.

Напомним, 14 ноября Глеб Никитин был избран секретарем Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». В бюллетене для тайного голосования было два кандидата: Глеб Никитин, чью кандидатуру выдвинул экс-секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Москвин, и глава Бора Александр Киселев, выдвинутый Михаилом Лариным. Из 221 делегатов конференции за Глеба Никитина проголосовали 217 человек, за Александра Киселева отдали свои голоса лишь четверо.

Глеб Никитин стал сопредседателем рабочей группы генсовета «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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