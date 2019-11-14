Глеб Никитин стал секретарем НРО «Единая Россия»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран секретарем Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» - Нижний Новгород», присутствующий на конференции партии.

В бюллетене для тайного голосования было два кандидата: Глеб Никитин, чью кандидатуру выдвинул экс-секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Москвин, и глава Бора Александр Киселев, выдвинутый Михаилом Лариным. Из 221 делегатов конференции за Глеба Никитина проголосовали 217 человек, за Александра Киселева отдали свои голоса лишь четверо.

- Контроль исполнения национальных проектов должен стать одним из ключевых приоритетов партии. Это особенно важно на муниципальном уровне. И здесь «Единая Россия», будучи большинством во всех муниципальных собраниях, может не только контролировать, но и принимать соответствующие кадровые решения за срыв исполнения нацпроектов», - отметил Глеб Никитин.

Напомним, о том, что Глеб Никитин возглавит НРО партии «Единая Россия», стало известно 24 октября 2019 года, когда его кандидатура была согласована президиумом генерального совета партии.