За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-14T18:34:58+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом на конференции нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», секретарем которого был избран в четверг, 14 ноября 2019 года. В своем выступлении глава региона обозначил основные работы регионального отделения на ближайшее время.

- Контроль исполнения нацпроектов должен стать одним из ключевых приоритетов партии. И здесь «Единая Россия», будучи большинством во всех муниципальных собраниях, может не только контролировать, но и принимать соответствующие кадровые решения за срыв исполнения нацпроектов, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что жители региона часто говорят об очень важных и острых темах, которые не всегда видны в отчетах чиновников, и важные управленческие решения можно принимать, только прочувствовав ситуацию изнутри. Сейчас в регионе реализуется проект участия населения в модельном бюджете области под названием «Вам решать», голосование за проекты благоустройства, программа поддержки местных инициатив и многое другое. Но пока, к сожалению, эти проекты недостаточно широко используются.

- Каждый раз, когда мы просим людей высказать свою точку зрения, они ожидают, что мы обязательно к ним прислушаемся. А как это на практике? Вот, например, проект благоустройства городской среды в одном из муниципалитетов. Договорились с жителями, что там будет сквер, а прямо сейчас там строится парковка. Уважаемые коллеги, важнейшая наша задача – не допустить искажения народной воли. Только так мы сможем увеличить доверие, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU