«Лежу под капельницей»: Депутат Евгений Лазарев рассказал о своей болезни, ходе судебного процесса и переименовании фирм

Судебное разбирательство по вопросу раздела совместно нажитого имущества депутата городской думы Евгения Лазарева и его бывшей супруги оказалось неожиданно громким. Мало того, что на кону стоит сумма – только вдумайтесь, в 250 миллионов рублей, так еще и сам депутат в разгар судебного процесса угодил в больницу. «Комсомолка» связалась с народным избранником и выяснила подробности скандального процесса.

О состоянии здоровья

- Сейчас я лежу под капельницей в больнице № 38. В машине скорой помощи мне измерили давление – было 180 на 110, - рассказал депутат. - Гипертонический криз возник неслучайно. Судья допускает оскорбительные выпады. Кроме того, рассматривается вопрос, связанный с врачебной тайной и тайной завещания. Рассматривается вопрос, чем и когда болел мой ныне покойный отец. Все эти вещи из раза в раз поднимаются и педалируются, хотя не относятся к существу дела. Мои оппоненты в суде знают, что эта тема для меня болезненная. Для любого человека, который похоронил своих близких, эта тема является чувствительной. Но судья идет на поводу у истца и допускает такие вещи. Это болезненно на мне сказывается. По всей видимости, давление от этого и поднялось.

О ходе процесса

- О чем тут можно говорить, если меня удаляют прямо из зала суда? Я вел себя корректно, задавал вопросы. Но участники процесса назвали это беспределом, - возмущается Евгений Лазарев. - Насколько я понимаю, судья боится огласки, поэтому удалил из зала суда всех журналистов. Это сделано для того, чтобы не было аудиозаписей, которые могли бы подтвердить, как проходит процесс. Кроме того, будет закрыто от публики судебное решение, которое собирается озвучить судья. Мне сейчас сообщают мои представители, что судья хочет вынести сегодня судебное решение. Я предполагаю, что в этих обстоятельствах будет принято решение о взыскании с меня без доказательств и по совершенно надуманным обстоятельствам 250 миллионов рублей.

О переименовании фирм

- Первое, что я хотел бы подчеркнуть, не все фирмы, которые переименовались, принадлежат мне. Но в целом позиция людей, которые принимали это решение, схожа с моей, - поделился депутат. – Нынешний судебный процесс проходит самым странным образом. Поэтому мне необходимо было как-то привлечь к нему внимание. Я пытался обращаться в ФСБ, в прокуратуру, пытался попасть на прием к председателю областного суда. Надеялся, что они направят своих представителей в зал судебного заседания в качестве слушателей, чтобы они могли убедиться в творящемся беспределе. Это довольно яркий пример, когда на ровном месте человеку присуждается обязанность выплатить 250 миллионов рублей. Я обращался в правоохранительные органы. Может, завтра кого-то арестуют по этому делу – мне сложно сказать. Я, во всяком случае, надеюсь, что кто-то понесет наказание за это.

КСТАТИ

По данным сайта Seldon.Basis, сразу несколько принадлежащих Евгению Лазареву фирм были переименованы за последние две недели. В частности, ООО «Бум-Риэлт» был переименован в ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони», ООО «Терма-152» - в ООО «Тысченка, правовой нигилизм, Хейфес и креативные решения», ООО «Мебельный бум» - в ООО «Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке», ООО «Кредо-Проф» - в ООО «Мздоимцев, Хейфес и Красавчики».