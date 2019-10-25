2019-10-25T12:26:42+03:00
Общество

Глеб Никитин возглавил НРО партии «Единая Россия»

Его кандидатура была согласована президиумом генсовета партии
Валентин ШАРИКОВ
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Глеб Никитин станет возглавлять нижегородское региональное отделение «Единой России». Как сообщает пресс-служба партии, его кандидатура была согласована президиумом генерального совета «ЕР» в четверг, 24 октября.

По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, в любом избирательном цикле ведущий роли всегда играют высшие должностные лица, вместе с которыми «Единая Россия» формирует программы развития субъектов.

- Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки. Это честно и по отношению к нашим избирателям, и по отношению к нашим коллегам-однопартийцамУ наших коллег есть очень большой опыт работы. Пришло время объединить наши усилия, - заявил Андрей Турчак.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Глеб Никитин был избран губернатором Нижегородской области в сентябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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