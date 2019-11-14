2019-11-14T10:58:40+03:00
Происшествия

Проверка слуха: «Поволжского маньяка» заметили в нижегородском торговом центре

За поимку опасного преступника пообещали 3 миллиона рублей
Вероника КОТИК
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Проверка слуха: «Поволжского маньяка» заметили в нижегородском торговом центре.Проверка слуха: «Поволжского маньяка» заметили в нижегородском торговом центре.Фото: СОЦСЕТИ
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Спустя восемь лет безрезультатных поисков один из самых опасных преступников России, так называемый, «поволжский маньяк» вновь оказался у всех на слуху. Сначала в социальных сетях за его поимку нижегородцам пообещали три миллиона рублей, а потом появились и первые претенденты на столь щедрое вознаграждение.

Напомним, розыск «поволжского маньяка» ведется с 2011 года. Свои первые преступления он совершил в Казани, где одну за другой задушил девять пенсионерок. Вслед за этим убийца отметился в Уфе, Саратове и Самаре. Всюду он действовал по одной и той же схеме: представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, он приходил в квартиры к одиноким старушкам и душил их. Всего на его счету 32 пенсионерки.

Последний раз он дал о себе знать в Уфе. Наведавшись к очередной бабушке, он наткнулся на ее дочь. Благодаря этому пенсионерке удалось выжить, а сам преступник попал на камеры видеонаблюдения. С тех пор его поиски ведутся по всей стране. Недавно он вновь оказался в центре внимания – за его поимку обещали рекордное вознаграждение в 3 миллиона рублей. И вот всего через несколько дней после этого, социальные сети облетела еще одна шокирующая новость.

Этого мужчину нижегородка приняла за "поволжского маньяка". ФОТО: Группа "Кстати"

Этого мужчину нижегородка приняла за "поволжского маньяка". ФОТО: Группа "Кстати"

- Здравствуйте, вы писали пост о розыске мужчины, убившего 32 женщины, - написала бдительная нижегородка в группе «Кстати». - По фото этот человек очень похож на разыскиваемого вами мужчину. Он вор, обнес сразу три продуктовых магазина. На одной из торговых точек в районе улицы Родионова был пойман и задержан.

Впрочем, в действительности новость о задержании «поволжского маньяка» оказалась не более чем слухом.

- В правоохранительные органы не поступало обращений об обнаружении лиц, похожих на «поволжского маньяка», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В настоящее время его поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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