Многострадальная Волжская набережная в Нижнем Новгороде опять запестрила провалами. Напомним, в июле 2018 года свежепостроенную набережную размыло, через месяц ее привели в порядок, однако первопричину, по всей видимости, не устранили – и сейчас брусчатка вновь начала обваливаться.

- На Волжской набережной около стадиона кто-то решил поиграть в тетрис, - написала в социальной сети «ВКонтакте» Ольга Васнесенская и выложила фотографии на редкость ровных и аккуратных провалов.

- Вызывайте хорватов, - предложила Лизочка Кузина, напомнив об оперативном ремонте ямы на Варварской во время ЧМ-2018.

«Кто-то решил поиграть в тетрис»: на Волжской набережной снова образовались провалы. Фото: Ольга ВАСНЕСЕНСКАЯ

- Успокоиться надо. Метро на Бор копают, - заявил Николай Быстров.

- Предположительно, провал грунта произошел по причине его вымывания через стыки бетонных плит подпорной стены сооружения. Чтобы не допустить повторения провала грунта, необходима герметизация швов бетонных плит. В настоящее время провал засыпан песком, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в администрации Канавинского района, подчеркнув, что на балансе района этот объект не числится и силами районных подрядных организаций не обслуживается.

«Кто-то решил поиграть в тетрис»: на Волжской набережной снова образовались провалы. Фото: Ольга ВАСНЕСЕНСКАЯ

- Берегозащитное сооружение находится на обслуживание ГКУ Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик», - уточнили в пресс-службе администрации.

Однако и «Нижегородстройзаказчик» от проблемной набережной открестился.

- По информации ГКУ «Нижегородстройзаказчик», данный участок на Волжской набережной не находится в ведении организации. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области в свою очередь сообщает, что данный земельный участок наряду с прочими прилегающими был безвозмездно передан в муниципальную собственность Нижнего Новгорода, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.