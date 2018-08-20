Прокуратура нашла причину разрушения Волжской набережной

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-20T15:41:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Волжская набережная в районе микрорайона «Седьмое небо», которую в Нижнем Новгороде построили перед чемпионатом мира по футболу, сдалась под первым же большим дождем, который прошел 9 июля. Тогда земля с откоса обвались прямо на проезжую часть. Прокуратура Нижнего Новгорода начала проверку. И вот, наконец, стало понятно, что же послужило причиной разрушения новой набережной.

- Проверкой установлено, что в июле текущего года в результате выпадения обильных осадков на участке местного проезда, проходящего вдоль микрорайона «Седьмое небо» по Волжской набережной произошло скопление дождевых вод, в результате чего произошел размыв откосной части с выносом грунта на проезжую часть, - говорится в заключении городской прокуратуры.

Прокуратура нашла причину разрушения Волжской набережнойФото: СОЦСЕТИ

Напомним, сразу же после обрушения Волжской набережной заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко обвинил в размытии дороги застройщика ЖК «Седьмое небо». Однако мэр Владимир Панов с ним не согласился и выдвинул свою версию, назвав причиной обвала неправильно спланированную ливневку.

– Специалисты элементарно не смогли предусмотреть тот факт, что ливневка будет упираться во вновь созданный берег и, как следствие, произойдет вымывание земли. Но вода не спрашивает, где ей можно пройти! На мой взгляд, это очень грубая проектная ошибка. Можно ли было ее предугадать? Наверное, да, – предположил глава города.

В сообщении прокуратуры Нижнего Новгорода говорится, что согласно требований федерального законодательства организация водоотведения относится к вопросам местного значения городского округа. Поэтому по фактам выявленных нарушений прокуратурой Нижнего Новгорода в адрес главы города Нижнего Новгорода внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

Саму Волжскую набережную уже восстановили. Однако ливневой канализации там нет до сих пор. А ведь на носу осень, а значит основные дожди еще впереди.