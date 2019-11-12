«Шли по его следам»: Пропавшего в Богородске 4-летнего Мишу Ларина нашли в квартире незнакомой женщины

В минувшую субботу, 9 ноября, в Богородске произошло ЧП: средь бела дня пропал 4-летний ребенок. Миша Ларин ушел из дома, пока его прабабушка спала. Через некоторое время семья забила тревогу, а около девяти часов вечера информация об исчезновении маленького мальчика облетела все социальные сети.

На поиски моментально собрались десятки неравнодушных жителей Богородска и Нижнего Новгорода. К дому Миши приехали следователи, кинологи, волонтеры и сотрудники полиции. Они прочесывали каждую улицу, каждый двор.

К счастью, в одиннадцатом часу вечера поисковики обнародовали счастливую новость: Миша найден! Жив и невредим. Однако никаких подробностей больше не сообщалось.

- «Где же его нашли?», «Что случилось?», «Скажите нам правду», «Надеюсь, с ним ничего не произошло?», «Малыш здоров?» - закидывали социальные сети комментариями взволнованные нижегородцы.

11 ноября, через два дня после поисков, Следственный комитет рассказал подробности случившегося. Оказывается, пока на улицах Богородска проводились масштабные поиски, Миша находился дома… у незнакомой женщины.

- Пропавший ребенок был обнаружен в квартире одной из жительниц Богородска. Женщина, обнаружив малыша одного на улице без верхней одежды, привела мальчика к себе домой, накормила и уложила спать, - добавили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства случившегося выясняются. Ребенка уже передали матери. Также в следственном комитете уточнили, что во время отсутствия мальчик не подвергся какому-либо противоправному деянию.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со средствами массовой информации, полковник юстиции Юлия Склярова уточнила, что подозрений у правоохранителей женщина не вызвала. Ни ребенок, ни его родители никаких жалоб на нее не высказывали.

- Мы оперативно отслеживали передвижение Миши по городу. Его в городе видели многие, мы шли по следам. Когда в квартиру женщины вошли следователи и полицейские, мальчик спал, - поделилась подробностями Склярова.