2019-11-09T22:41:41+03:00
Общество

4-летнего Мишу Ларина искали в Нижегородской области 9 ноября

К счастью, ребенок нашелся целым и невредимым
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 ноября в социальных сетях появилась страшная новость: в Богородском районе пропал 4-летний ребенок. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, Миша Ларин ушел днем из частного дома по улице Свердлова в Богородске в неизвестном направлении.

Известно, что малыш самостоятельно покинул дом, пока бабушка спала.

- Возможно был одет в красные штаны и накинул на себя светлое полотенце, - уточнили в полиции.

Около десяти часов вечера был объявлен срочный сбор на поиски. На месте исчезновения мальчика работали кинологи, волонтеры и правоохранители. Буквально через час после того, как маленького нижегородца объявили в розыск, добровольцы обрадовали счастливой новостью: Мишу нашли. Он цел и невредим, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Где несколько часов находился ребенок, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские аграрии увеличили производство сахарной свеклы почти в полтора раза
Виртуальный концертный зал открылся в Шахунье
Молодежная экологическая акция прошла на Бору 9 ноября
Водитель самосвала устроил жуткое ДТП в Выксе из-за внезапного приступа эпилепсии
Производство льна в Нижегородской области увеличилось на 30%
Уличный художник из Москвы создает масштабное граффити в центре Нижнего Новгорода
Смотровая площадка с видом на заливные луга открылась в Красных Баках
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижегородской области в выходные
Алексей Мочкаев отстранен от должности главы Нижегородского района из-за уголовного дела
В Нижегородской области снизились цены на мясо, сахар и морковь
Кубок Европы по сумо пройдет в Дзержинске
Михаила Коняхина назначили начальником ГУ Минюста РФ по Нижегородской области
Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют со свалок Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому
Канатная дорога восстановила работу в Нижегородской области
Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки