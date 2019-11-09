4-летнего Мишу Ларина искали в Нижегородской области 9 ноября

9 Нояб. 22:40 2019-11-09T22:41:41+03:00

Изменить размер текста: A A

9 ноября в социальных сетях появилась страшная новость: в Богородском районе пропал 4-летний ребенок. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, Миша Ларин ушел днем из частного дома по улице Свердлова в Богородске в неизвестном направлении.

Известно, что малыш самостоятельно покинул дом, пока бабушка спала.

- Возможно был одет в красные штаны и накинул на себя светлое полотенце, - уточнили в полиции.

Около десяти часов вечера был объявлен срочный сбор на поиски. На месте исчезновения мальчика работали кинологи, волонтеры и правоохранители. Буквально через час после того, как маленького нижегородца объявили в розыск, добровольцы обрадовали счастливой новостью: Мишу нашли. Он цел и невредим, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Где несколько часов находился ребенок, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU