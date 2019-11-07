16-летнюю Настю Комарову и 17-летнюю Настю Носкову ищут в селе Спасское

Поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН» разместил в группе в социальной сети информацию о том, что в селе Спасское Нижегородской области разыскивают пропавших 16-летнюю Анастасию Комарову и 17-летнюю Анастасию Носкову.

Известно, что девушки пропали после того, как ушли с занятий в техникуме на улице Новой 6 ноября. В настоящее время они могут находиться на территории Нижнего Новгорода.

Настя Комарова была одета синюю куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Ее рост составляет 150 сантиметров, телосложение – худощавое. Волосы короткие русые, а глаза – карие.

Настя Носкова в день пропажи надела белую куртку, темные лосины и белые кроссовки. У девочки худощавое телосложение, рост – 155 сантиметров. Глаза карие, короткие волосы темного цвета.

Волонтеры поисково-спасательной группы просят всех тех, кто готов отправиться на поиски девушек или осведомлен об их местонахождении, сообщить эту информацию по телефону 8 (831) 291-51-51 или сразу в полицию по номеру 102.

Ранее «Комсомолка» сообщала подробности гибели пропавшей в Нижнем Новгороде Юлии Розовой.